VIDEO -"Je serai candidat en mars pour briguer un second mandat", Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours

Frédéric Augis, maire divers droite de Joué-lès-Tours et candidat à un second mandat

Joué-lès-Tours, France

C'est sur France Bleu Touraine que Frédéric Augis a officialisé la nouvelle. Le maire divers droite de la deuxième ville d'Indre-et-Loire ( 38 000 habitants ) sera bien candidat en mars prochain pour briguer un second mandat.

Face à lui, une gauche rassemblée derrière Francis Gérard, une liste soutenue par la République en marche menée par Laurence Hervé. Sans doute également une liste de l'Union des Démocrates Musulmans Français. Mais le Rassemblement National ne devrait pas être présent à Joué-les-Tours pour ces municipales. En tout cas, Véronique Péan a annoncé cette semaine qu'elle n'ira pas.

Je présenterai mon équipe et mon projet pour les Jocondiens en février prochain. L’écologie en fera partie évidemment et penser à la ville du futur sera au cœur de notre volonté", Frédéric Augis

Et quand on lui fait remarquer que la ville de Joué-les-Tours est plus endettée aujourd'hui qu'il y a six ans..

Oui elle est plus endettée, mais au moins, nous on a entretenu le patrimoine de la ville. 10 millions de dettes en plus mais 24 millions d'investissement en plus par rapport à l'ancienne municipalité. Et grâce aux taux d'intérêts plus bas, nous avons pu également réduire le coût de cette dette tout en rendant des services aux habitants"

Frédéric Augis rappelle notamment les travaux menés sur la voirie comme sur la route de Monts. Le nouveau centre de loisirs de la Borde et les deux nouveaux gymnases.

Quant à la sécurité, après une fin d'année 2018 marquée par ces violences urbaines et ces dizaines de voitures brûlées à la Rabière..