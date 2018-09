Bernardvillé, France

C'est décidé aux prochaines élections municipales en 2020, Hugues Petit confiera son écharpe tricolore à quelqu'un d'autre. Après trois mandats, à 60 ans, le maire de Bernardvillé (Bas-Rhin), petite commune de 228 habitants, entre Strasbourg et Sélestat, jette l'éponge, démotivé.

J'attends encore que l'administration soit au service des élus et pas l'inverse"

"Je n'arrive plus à résoudre les problèmes, je ne parle même pas de nouveaux projets, tout le monde connaît le problèmes des subventions..." Hugues Petit (sans étiquette) se dit surtout vaincu par la lourdeur de l'administration. "C'est redevenu une grande machine inhumaine qui dit souvent non, non et non, alors que moi qui suis de l'ancienne génération, j'attends encore que l'administration soit au service des élus et pas l'inverse".

Je suis aigri et écœuré"

Une goutte d'eau a fait déborder le vase municipal d'Hugues Petit, également secrétaire général de l'association des maires ruraux du Bas-Rhin : la nouvelle école maternelle qui vient d'être construite. Elle aura coûté 400.000 euros à l'intercommunalité mais elle risque de devoir fermer ses portes faute d'un nombre d'élèves suffisant. "Un village sans école, c'est un village qui crève", assène le maire écœuré.

"J'en ai ras-le-bol, je suis aigri, quand j'entends les grands discours des ministres ou du Président sur la ruralité, sur le terrain, je ne vois rien venir". En 2020, Hugues Petit récupérera son emploi de courtier en assurances à temps plein.