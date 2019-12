VIDEO - Jean Auclair, candidat aux municipales, veut sortir Aubusson de son isolement

A 73 ans, Jean Auclair est prêt à rempiler pour un nouveau mandat aux municipales. Il sera candidat non pas dans sa petite commune de Cressat où il est maire depuis 42 ans, mais à Aubusson ! Il était ce mardi matin l’invité de France Bleu Creuse. Retrouver l'intégralité de son interview ici.

Jean Auclair veut à nouveau en découdre. Maire de Cressat depuis 42 ans, l'ex-député creusois se lance dans la bataille à Aubusson. Il veut ravir la ville dirigée depuis 18 ans par Michel Moine, lui aussi candidat. Ce lundi matin, au micro de France Bleu Creuse, il nous a expliqué pourquoi. Retrouver l'intégralité de son interview ici.

Jean Auclair va faire campagne à Aubusson avec le soutien de Valérie Simonet, la présidente du Conseil départemental. "C'est elle qui m'a lancé ce challenge, explique-t-il. C'est elle qui m'a dit : "vous qui n'avez plus rien à perdre, je vous mets au défi de constituer une liste d'union avec des femmes et des hommes capables de gérer comme il se doit Aubusson, en bon père de famille". Voila ! C'est parti comme çà."

La retraite, je ne sais pas ce que c'est !

A 73 ans, Jean Auclair ne craint pas de briguer un nouveau mandat. "Il y a des gens qui sont faits pour travailler et d'autres non. Moi je suis un courageux, je suis un travailleur. Regardez la tête que j'ai, j'ai encore la santé et j'espère encore pour longtemps ! J'ai la volonté, le peps".

Nous allons faire de la politique au sens noble du terme

Jean Auclair explique qu'il a tourné la page avec la politique politicienne, qu'il ne veut plus en entendre parler. "Nous allons faire de la politique pour Aubusson, avec des femmes et des hommes courageux, qui ont Aubusson accroché au plus profond de leur cœur".