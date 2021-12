Covid-19 : "Il faudrait une situation catastrophique pour fermer les écoles", dit Jean Castex sur France Bleu

Il faudrait "que la situation sanitaire soit catastrophique pour fermer les écoles" en France à la rentrée, après les vacances de Noël, "ce n'est donc pas nos intentions". C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Jean Castex ce mardi sur France Bleu Provence, malgré l'inquiétude du Conseil scientifique qui craint déjà une 6e vague au mois de janvier. "Nous avons fait le choix, toujours avec le président de la République, avec le ministre de l'Education, de laisser au maximum les écoles ouvertes avec des protocoles sanitaires, en multipliant évidemment les précautions" rappelle le Premier ministre.

Le taux de reproduction commence à décélérer

Jean Castex appelle à la vigilance avant les fêtes de fin d'année et il assure que si l'on continue à vacciner massivement, à respecter les gestes barrières, le port du masque, le pass sanitaire, "nous ne devrions pas avoir à prendre ce type de mesure (de fermeture des écoles) [...] d'autant que le fameux taux de reproduction commence à décélérer". Le Premier ministre avait par ailleurs déclaré ce week-end sur France Bleu que la vaccination des enfants de 5 à 11 ans était une nécessité.

Interrogé sur ces quelques mots "on va y arriver" qu'il a écrit sur un tableau lors de sa visite ce lundi au centre de vaccination du parc Chanot à Marseille, Jean Castex a assuré qu'il s'agissait de "la marque du volontarisme de la nation tout entière, qui est bien sûr fatiguée par cette crise sanitaire qui joue les prolongations". Le Premier ministre assure que grâce à la vaccination, "on vit mieux avec le virus qu'on ne vivait il y a quelques mois, en tout cas à la fin de l'année dernière [...] On ne va pas baisser les bras. Rien n'indique qu'on doive baisser les bras. Bien sûr, la crise sanitaire est toujours là. Il faut qu'on soit tous vigilants, responsables, attentifs, qu'on respecte les consignes".

Jean Castex est à Marseille depuis ce lundi, Jean Castex a fait un point d'étape sur le plan Marseille en grand, annoncé début septembre par le président de la République. Une visite également consacrée à la lutte contre la crise sanitaire : le chef du gouvernement s'est rendu au centre de vaccination du parc Chanot, puis à l'hôpital de la Timone.