VIDÉO - Jean Castex va nommer un médiateur pour le projet de coopération des hôpitaux de Mayenne et Laval

Jean Castex a rencontré ce samedi 23 octobre une délégation de soignants, d'usagers et d'élus au sujet des difficultés du système de santé mayennais. Il a annoncé la prochaine nomination d'un médiateur pour redéfinir la coopération entre les centres hospitaliers de Laval et de Mayenne.

Le Premier ministre a passé la matinée de ce samedi 23 octobre dans notre département et a commencé sa visite par une rencontre avec des représentants du monde médical. Le contexte est très tendu notamment dans les hôpitaux mayennais, avec la grève des urgences à l'hôpital de Laval ou encore le projet de coopération entre les hôpitaux de Laval et Mayenne lancé par l'Agence régionale de santé.

"On met le paquet comme jamais"

Pendant plus d'une heure, Jean Castex a tenté de rassurer les soignants et les élus. "On met le paquet comme jamais", a répété le Premier ministre au micro de France Bleu Mayenne. Le tête-à-tête avec le Premier ministre est déjà une victoire, estime Sébastien Lardeux, représentant Force Ouvrière Santé en Mayenne. "Tout ce qu'on a fait pour se battre contre le partenariat, contre le manque de concertation et pour le maintien de l'hôpital de Mayenne, tout ça fait que le Premier ministre n'avait pas d'autre choix que de nous rencontrer et de venir nous parler."

Jean Castex souhaite que le projet de coopération entre les deux centres hospitaliers aboutisse dans les prochaines semaines. Le projet a été repoussé deux fois déjà, la première en juin et la seconde en septembre. À ce moment-là, l'Agence régionale de santé se donnait jusqu'à janvier pour finaliser le projet.

"À nous de prendre notre destin en main"

Il faut passer à l'action maintenant, pour Pascal Grandet, président d'Audace 53, l'Association d'usagers pour la défense de l'hôpital en Mayenne. "On nous annonce que tout va être remis à plat. On nous annonce qu'il va y avoir un missi dominici pour venir présider aux discussions. On peut donc dire qu'il y a un peu une fenêtre qui s'ouvre."

"À nous de prendre notre destin en main et de faire des propositions concrètes", considère Jean-Pierre Le Scornet, le maire de Mayenne, qui siège au conseil de surveillance de l'hôpital. "Du coup, on sera entendu sur l'allocation des moyens supplémentaires donnés, puisque le Premier ministre a évoqué des dispositifs d'aides qui pourraient nous être alloués, à partir du moment où nous faisons des propositions concrètes."

Malgré ces annonces, les syndicats hospitaliers maintiennent leur journée de mobilisation à Paris le 4 décembre pour la sauvegarde de l'hôpital public.