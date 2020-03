VIDÉO - Jean-Luc Moudenc, candidat à Toulouse, prend une dernière fois la parole avant le 1er tour

Depuis le 9 mars et jusqu'au 13, tous les matins, France Bleu Occitanie donne la parole aux douze candidats en lice à la mairie de Toulouse. Ce mercredi, parole au maire sortant Les Républicains et candidat Jean-Luc Moudenc. Il est notamment soutenu par La République en Marche.

à lire aussi Municipales à Toulouse : les candidats dans la matinale de France Bleu cette semaine

Rendez-vous à 7h45

Cinq candidats vont faire un état des lieux de la campagne et résumer leurs propositions à 7h45 :

Dans les journaux de la matinale

Vous entendrez aussi dans nos journaux les sept autres candidats : Franck Biasotto pour Toulouse Belle et Forte (Modem et centre), Malena Adrada "Faire entendre le camp des travailleurs" (Lutte ouvrière), Pauline Salingue "Toulouse anticapitaliste" (NPA), Quentin Charoy "Toulouse animaliste" (Parti animaliste) Francis Manaud "Debout Toulouse" (DLF), Julian Menendez, "Toulouse aux travailleurs pas aux spéculateurs" (POID) et Peov-Chankiri Duch, liste "En avant Toulouse".

SOIRÉES ÉLECTORALES : vous pourrez suivre les résultats et les premières réactions à Toulouse et dans les grandes communes de l'ex Midi-Pyrénées les 15 et 22 mars à partir de 19h30 sur France Bleu Occitanie et francebleu.fr