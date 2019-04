VIDÉO - Jean-Paul Garraud (RN) : "Macron va dans le mur"

Bordeaux, France

Jean-Paul Garraud n'est pas tendre lorsqu'il s'agit de juger la prestation du président de la République qui présentait ce jeudi soir ses pistes de sortie du grand débat national et de la crise des Gilets jaunes. L'ancien député du Libournais et du Pays Foyen (Gironde) a critiqué le manque de précision des annonces d'Emmanuel Macron. "C'est un discours incantatoire, affirme-t-il. Il indique qu'il n'y aura plus de fermeture de classes, de fermetures d'hôpitaux. Mais on ne sait pas trop comment ceci va s'organiser. Comme sur les autres sujets, nous sommes dans le flou. Cela fait deux ans que ce jeune président est en place. A quoi ont servi les deux ans qui viennent de s'écouler alors qu'il y a une urgence dans ce pays".

