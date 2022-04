VIDEO - Julien Sanchez : "il faut arrêter le délire et que chacun s'intéresse au projet de Marine Le Pen"

C'est le jour J. Celui du grand débat avant le second tour de l'élection présidentielle 2022. Ce mercredi soir, Emmanuel Macron (La République en Marche) et Marine Le Pen (Rassemblement National) se retrouvent face à face, comme cinq ans auparavant. Après moult tractations et tirages au sort, c'est le pouvoir d'achat, thème phare de la campagne de la candidate d'extrême droite, qui ouvrira le bal de 2H30. Et ce sera Marine le Pen, placée à droite de l'écran, qui prendra la parole en premier et en dernier, ont indiqué TF1 et France 2. Julien Sanchez, maire de Beaucaire (dans le Gard) et porte-parole de la campagne présidentielle de Marine Le Pen pour le Rassemblement National, était l'invité ce mercredi matin de France Bleu Gard Lozère.

"N'ayez pas la mémoire courte. Même si on diabolise de nouveau Marine le Pen dans l'entre-deux-tours. Avant le premier tour, elle était gentille, sympa, elle avait changé. M. Darmanin disait presque qu'elle était molle. Et puis aujourd'hui, c'est le diable, si elle est élue les oiseaux vont tomber par terre, le soleil va s'arrêter de briller... il faut arrêter un peu le délire ! Il faut que chacun s'intéresse au projet de Marine Le Pen" Julien Sanchez, sur FB Gard Lozère