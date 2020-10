VIDEO - " La crise du Covid nous prive de 4 à 7 millions d'euros de recettes dans les transports en commun"

Sur le plan de soutien de la Métropole aux petites entreprises

_"Ce soir, nous proposons au conseil métropolitain, pour la première fois, le vote d'_une aide directe et non remboursable aux très petites entreprises ( les TPE ). Entre 1 000 et 5 000 euros pour aider à la trésorerie voire à des investissements car on sait qu'elles ont souffert de la crise. On ne peut pas aller au-delà car la loi ne nous le permet pas. Mais au total, c'est un million d'euros que met la Métropole de Tours entre fin 2020 et 2021".

Sur l'avenir de l'aéroport de Tours

"L'aéroport ne fermera pas pour l'aviation d'affaire et les vols sanitaires. Pour les vols commerciaux, nous avons entamé des discussions avec Ryanair sur les différentes lignes pour le printemps prochain. Mais ce que l'on ne veut plus, c'est à terme continuer à verser les subventions à Ryanair. C'est plus d'un million d'euros par an pour la Métropole. Ce modèle ne peut plus fonctionner sous perfusion d'argent public. Notre travail est de voir si notre aéroport intéresse d'autres compagnies aériennes. Jouons la carte nationale, est-qu'on a pas finalement un aéroport de délestage des grandes plate-formes parisiennes ? Nous avons justement à ce sujet rendez-vous avec la DGAC et le ministère des armées".

Sur la deuxième ligne de tramway

_"Le tracé n'a pas changé. Cette deuxième ligne reliera Chambray-les-Tours à La Riche et nos deux hôpitaux. Ce que la ville de Tours demande, ce sont des ajustements pour régler des questions de circulation notamment sur la place Jean-Jaurès ou encore le futur quartier des Casernes Beaumont Chauveau. Mais ça ne remet pas en cause le tracé ni le calendrier. La mise en service reste pour fin 2025. _

La Métropole évalue entre quatre et sept millions d'euros le manque à gagner dans les transports en commun à cause de la crise sanitaire et d'une fréquentation en berne".