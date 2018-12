VIDEO : "La fermeture de l'usine Ford de Blanquefort : un gâchis, un drame et du mépris" pour Jean Touzeau

Le maire de Lormont et vice président du Conseil départemental de Gironde était l'invité de Vendredi Politique sur France Bleu Gironde. Il dénonce la décision de Ford de rejeter l'offre de reprise déposé par Punch, et demande lui aussi le remboursement des subventions publiques.

Lormont, France

Jean Touzeau, le maire de Lormont et vice-président du Conseil départemental de Gironde, a réagi ce vendredi matin à la décision de Ford de rejeter l'offre de reprise déposé par le groupe belge Punch, et de fermer l'usine de Blanquefort.

Pour lui, la femeture du site est "un gâchis industriel et économique, un drame pour les 860 salariés licenciés et leur famille, et du mépris pour toux ceux qui se sont battus pour que ce plan de reprise aboutisse - syndicats, Etat et collectivités locales-"

Selon Jean Touzeau, le remboursement par le groupe automobile américain des aides publiques perçues "est le minimum que l'on puisse réclamer. Il faudra examiner comment on peut l'obtenir".

Le maire de Lormont a également évoqué les conséquences de l'attentat de Strasbourg, les questions de sécurité, la crise des gilets jaunes et la politique de la ville , qui est menée depuis vingt ans dans sa commune.