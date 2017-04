VIDEO : La joie des militants "En Marche" dans l'Hérault

Une centaine de militants étaient rassemblés dimanche soir dans un restaurant de Montpellier pour suivre les résultats du premier tour de la présidentielle... du suspens, des larmes, de la joie et beaucoup d'espoir.

Plus de 5 000 personnes sont aujourd'hui adhérentes au mouvement "En marche" dans l'Hérault. Certains (une centaine) étaient réunis dimanche soir dans un restaurant du quartier Port-Marianne à Montpellier pour suivre les résultats de la soirée électorale en direct. Suspens et émotion.

Emmanuel Macron en tête, réaction très émue de la porte-parole du mouvement "En Marche" Coralie DubostLes militants sont aussi très touchés : "on y croyait, mais là c'est énorme. Pendant un an on nous a bassiné en nous disant que Macron était le candidat des médias, que c'était une bulle médiatique qui allait faire pshit, c'est fabuleux, le paysage politique va se recomposer. C'est un nouveau départ. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. On est enfin en train de vivre autre chose. C'est l'espérance et le progrès contre les conservatismes et la peur. Moi j'étais sûre, depuis qu'il a été ministre, je crois en lui. Il est venu nous voir à Lunel et je sais depuis que c'est lui le futur président"

