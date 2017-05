VIDÉO : la joie des partisans d'Emmanuel Macron à Grenoble

Les supporters de l'ancien ministre de l'économie s'étaient donné rendez-vous dans un bar grenoblois. Ils ont fêté l'élection de leur candidat hier soir.

Au Sun Valley, on a plus l'habitude de suivre les retransmissions sportives que les joutes politiques. Ce dimanche soir, 120 adhérents et sympathisants du mouvement En Marche ! se sont rassemblés dans ce bar grenblois pour scander "Ma-cron, président !". À 20 heures précises, c'est avec des cris de joie qu'ils accueillent l'annonce des résultats : 65% des suffrages pour Emmanuel Macron, 24% pour Marine Le Pen.

Explosion de joie à #Grenoble chez les supporters d'Emmanuel Macron à l'annonce des résultats #Presidentielle2017 pic.twitter.com/d3NDD9dj0S — France Bleu Isère (@bleu_isere) May 7, 2017

La joie des partisans d'Emmanuel Macron en son Copier

Dans l'assistance, beaucoup de simples militants, et peu de visages connus mis à part le porte-parole d'En Marche ! en Isère, le conseiller départemental Didier Rambaud, et le conseiller régional grenoblois Stéphane Gemmani. Certains sont étudiants, d'autres chefs d'entreprise, ingénieur ou demandeurs d'emploi. Tous sont convaincus qu'Emmanuel Macron peut réaliser le rassemblement qui lui permettra d'obtenir une majorité aux prochaines élections législatives, dans cinq semaines. En Isère, 4.500 personnes ont rejoint le mouvement En Marche ! selon Didier Rambaud.