VIDÉOS - La justice suspend la réouverture des musées à Perpignan, Louis Aliot fait appel

L'audience a duré un quart d'heure ce lundi matin au tribunal administratif de Montpellier. La décision est tombée dans l'après-midi : le maire Louis Aliot ne peut "procéder lui-même" à la réouverture des quatre musées municipaux de Perpignan.

À l'encontre des directives sanitaires gouvernementales

Le 8 février, l'élu RN avait décidé d'autoriser la réouverture du musée Rigaud, du Muséum d'histoire naturelle, de la Casa Pairal et du musée Puig, à l'encontre des directives sanitaires gouvernementales. Le soir même, la préfecture des Pyrénées-Orientales avait décidé de saisir le tribunal en référé. C'est en se basant sur le décret ordonnant la fermeture nationale des musées et lieux culturels que le juge a décidé de suspendre ces arrêtés. Louis Aliot était venu plaider lui-même sa cause devant le tribunal.

La mairie de Perpignan fait appel

Dans un communiqué, le maire de Perpignan indique ce lundi après-midi faire appel de cette décision. "Je regrette la décision du tribunal administratif qui ne prend pas en compte le moyen de droit que j'ai soulevé. Je fais appel de cette décision. Puisque la culture ne peut pas s'exprimer dans les musées, j'ouvre Perpignan aux artistes dès les prochains jours avec l'opération "L'art prend l'air".(...) Perpignan continuera à soutenir la culture et ses artistes."

La décision n'est pas suspensive. Les musées vont donc devoir refermer, précise Louis Aliot. "Je ne désespère pas que dans d'autres villes, des tribunaux puissent donner raison à certains maires. Mais il est évident qu'aujourd'hui, ce sont le Premier ministre et le président de la République qui ont toutes les clefs en mains pour rouvrir les musées."

