Municipales à Avignon : Cécile Helle veut s'appuyer sur son bilan pour briguer un nouveau mandat

Cécile Helle se lance dans la bataille des élections municipales de mars 2020. La maire sortante d'Avignon veut conduire une liste "ouverte". Elle s'appuie sur son bilan pour faire campagne. Parmi ses efiertés", la non-augmentation des impôts locaux et la remunicipalisation des cantines scolaires.

C'est officiel : Cécile Helle brigue un second mandat. La maire sortante d'Avignon l'a confirmé ce lundi matin sur France Bleu Vaucluse. "J'ai beaucoup réfléchi, explique l'élue. Être maire, ce n'est pas rien. Je voulais être sûre que ma motivation et mon énergie pour cette ville étaient intactes. C'est le cas."

Cécile Helle va conduire une liste sans étiquette. Mais elle reste engagée. "J'ai toujours dit que j'étais une femme de gauche, socialiste, insiste la maire sortante. Je n'ai jamais ni failli, ni trahi mon parti. Mais quand on est maire, on est l'élue de tous les Avignonnais, sans exclusion. J'ai envie, dans cette campagne, d'initier une dynamique citoyenne et populaire autour de ma candidature. Je veux rassembler les bonnes volontés qui se reconnaissent dans le travail mené depuis six... Et qui se reconnaîtront dans le projet que je vais porter."

Liste ouverte... y compris à la République en Marche ? Cécile Helle botte en touche : "C'est une liste ouverte aux citoyens qui portent des envies pour notre ville."

Fière de son bilan

Pour cette deuxième candidature, Cécile Helle n'est pas suivie par tous ses collaborateurs. Certains élus de la majorité ont choisi de rejoindre la liste écologiste. "Ils font ce qu'ils veulent, martèle la maire. Je note simplement qu'ils sont restés cinq ans et huit avec moi, et qu'ils ont pratiquement tout voté. Ils partent quand les élections approchent. Moi j'appelle ça de l'opportunisme électoral."

Cécile Helle a bien l'intention de s'appuyer sur son bilan pour mener la campagne des municipales. "Je veux rappeler que la plupart des engagements pris en 2014 ont été tenus, affirme la maire sortante. Notamment en matière d'impôts locaux : ils n'ont pas augmenté pendant la mandature."

Mais le projet dont l'élue est le plus fière, c'est la remunicipalisation des cantines scolaires. "Désormais, c'est la ville qui confectionne les repas des élèves, rappelle Cécile Helle. Cela permet d'améliorer la qualité du contenu des assiettes, car nous introduisons du bio et des produits locaux. Et ça fait marcher l'agriculture locale. Aujourd'hui, 100% des salades consommées à la cantine sont produites dans la ceinture verte d'Avignon, juste à côté de la Durance."

Cécile Helle développera, tout au long de la campagne, ses futurs projets pour la ville. Elle a d'ores et déjà ouvert une permanence située juste à côté des Halles d'Avignon.

