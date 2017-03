VIDÉO - La Présidentielle vue par Annabelle (38 ans), chorégraphe

L'élection présidentielle se tiendra les 22 avril et 6 mai 2017. Que pensent les citoyens des candidats, quels sont leurs attentes et leurs préoccupations ? Pour le savoir, France Bleu va à leur rencontre tout au long de cette campagne. Annabelle est chorégraphe à Nantes.

Qu'est-ce qui la préoccupe et qu'est-ce qui la rend optimiste pour l'avenir ? Quel est pour elle le chantier prioritaire pour la France ? Avec quel candidat aimerait-elle boire un café et pour lui dire quoi ? Sait-elle si elle va voter, et si oui pour qui ? En une minute environ, Annabelle nous livre sa vision de la Présidentielle et de ses enjeux.

