VIDEO - La Rochelle : Olivier Falorni propose les bus gratuits

La Rochelle, France

Olivier Falorni, député de Charente-Maritime depuis 2012, annonce sur France Bleu La Rochelle ce lundi matin qu'il est candidat aux élections municipales de mars 2020. Il critique sévèrement l'actuel maire Jean-François Fountaine, dont il fut pourtant le premier soutien, et vice-versa. Entretien.

France Bleu la Rochelle : Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter à la mairie de La Rochelle ?

Olivier Falorni : Je suis candidat parce que je pense que La Rochelle a besoin d'un nouveau souffle, parce que La Rochelle a besoin d'une nouvelle dynamique, d'un changement profond des comportements, des pratiques à la mairie. Donc d'une nouvelle équipe, d'un nouveau maire.

Vous savez, j'ai 47 ans, j’ai plein d’énergie, d'enthousiasme, une expérience de la vie politique et j'ai envie de me mettre au service des Rochelais. Donc c'est un renouveau que je propose aux Rochelais, et je veux surtout le construire avec eux, ces six mois de campagne me le permettront sans aucun doute.

Nouveau souffle, ça veut dire que la méthode de votre ancien meilleur ami politique, Jean-François Fountaine, ne vous convient pas ?

Ce mandat est une déception, forte, à mes yeux. Un mandat municipal, il n’est jamais tout blanc, jamais tout noir, pour moi il est gris foncé, couleur béton. Le problème, c'est que, j'estime que durant 5 ans, notre ville a dégradé sa qualité de vie. La qualité de la vie quotidienne des Rochelais, elle est primordiale. On célèbre La Rochelle depuis des décennies - vous savez, moi, j’ai 47 ans, je vis à La Rochelle depuis 47 ans, et je ne veux pas que la qualité de la vie des Rochelais se dégrade. Ce sera ma priorité des priorités.

Qu’est-ce qui dégrade la qualité de vie des Rochelais selon vous ?

Et bien, on a bétonné outrance. C'est cette obsession de l'ultra-densification, de cet urbanisme effréné. Moi, je veux remettre de la nature en ville, et je veux proposer une reconquête végétale dans La Rochelle. On a supprimé trop d’arbres, on a supprimé trop d'espaces verts, je veux que les programmes immobiliers, aujourd'hui, intègrent des coulées vertes. Alors évidemment, je ne suis pas là pour vous dire qu'on ne construira plus dans le prochain mandat, ce serait stupide et ce serait démagogique. En revanche, arrêtons cette frénésie absurde qui, je vous le dis, à mon sens, dégrade la vie des Rochelais, et enlaidit un certain nombre de quartiers.

La fermeture du Vieux-Port est un transfert de pollution

Ce que vous reprochez aussi à l'équipe sortante, c'est le manque de concertation.

Écoutez, c’est patent : on a fermé du jour au lendemain le Vieux-Port, brutalement. C'est du travail de boucher qu’on a fait : on a coupé une artère, en déportant la pollution.

Ça veut dire que vous, si vous êtes élu, vous allez remettre des voitures sur le Vieux-Port ?

La fermeture du Vieux-Port est tout sauf une mesure écologique : c'est un transfert de pollution.

Donc vous rouvrez la Vieux-Port aux voitures !

Non, je n’ai pas dit ça. Déjà, on va en parler aux Rochelais. Et puis vous savez, aujourd’hui, il y a des travaux qui ont été faits, il y a des infrastructures de voirie qui vont être faites quai Duperré dans les mois qui viennent, et il sera, matériellement, extrêmement difficile de remettre des voitures. Et j'ai connu le Vieux-Port “toboggan à bagnoles” où il y avait 30.000 véhicules par jour, je ne veux pas revenir à ça, c'est clair. Ce que je reproche, c’est qu'on ferme du jour au lendemain le Vieux-Port, on ne propose pas de solution alternative.

Autre exemple : on éteint les lumières dans de nombreux quartiers. Moi-même, devant chez moi, j’ai découvert qu'il y avait plus de lumière à minuit du jour au lendemain. Oui ! il faut lutter contre la pollution lumineuse, certes. Mais pas n'importe comment, pas du jour au lendemain.

On a décidé - quand je dis “on” : monsieur le maire sortant et le directeur de l'hôpital qui lui aussi était sortant plus que deux mois après il partait en retraite - ils ont décidé, tous les deux, de vouloir transférer l'hôpital de quelques centaines de mètres sur le site du parc d’exposition, qui est un site trop étroit, qui est au bout d'un goulet d'étranglement en terme de circulation, et qui n’offrira pas les places de stationnement suffisantes, et sans avoir même pas consulté les personnels hospitaliers. Donc voilà : le manque de concertation est patent.

Vous parlez beaucoup de transport, vous aurez des propositions à faire aussi sur les transports publics ?

Oui, j’aurai des propositions, j’écouterai les Rochelais. J’ai une proposition forte à faire, c’est de mettre en place le bus gratuit.

Ça, ça veut dire une fiscalité plus importante : il faut que les contribuables paient.

Alors : ça a été fait à Châteauroux, ça a été fait à Dunkerque, ça a été fait à Niort, ça marche. Et moi, ce que je trouve déraisonnable, c'est que le contribuable paye beaucoup, aujourd'hui, pour financer des bus vides ou à moitié vides. Donc, c'est un choix politique fort, vous savez le prix des tickets est infinitésimal par rapport aux sommes engagées.

Vingt pourcents...

Alors, vingt pourcents, on peut dire que c'est beaucoup.

Ça représente 6,5 millions d’euros...

Un peu moins... Mais aujourd'hui, on met beaucoup d'argent public pour des bus vides, donc tentons l'expérience. Je dis que c'est un choix politique fort, effectivement, mais qui doit permettre des transports publics attractifs, et permettre aussi aux Rochelais de revenir en centre-ville, parce que moi je me désespère d'entendre tous les jours des Rochelais qui disent : on vient plus dans notre cœur de ville.