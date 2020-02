VIDEO -" La ville de Joué-les-Tours est une ville de centre gauche", Francis Gérard, candidat de la gauche

Emploi, environnement, vivre ensemble... le socialiste Francis Gérard veut faire de Joué-les-Tours une ville motrice pour la Métropole et non plus une ville dortoir. L'ancien premier adjoint de la ville entre 2008 et 2014 est cette fois à la tête de la liste d'union de la gauche "La ville au cœur".

Francis Gérard ouvre le bal de nos invités consacrés aux élections municipales à Joué-les-Tours. Après le retrait pour raisons personnelles de Vincent Tison en novembre dernier, c'est donc lui, l'ancien premier adjoint à la mairie entre 2008 et 2014, l'ancien premier secrétaire du PS en Indre-et-Loire qui se retrouve propulsé à la tête de cette liste d'union de la gauche "La ville au coeur".

Nous sommes positionnés sur un secteur gauche et écologiste qui nous permet d'avoir un socle suffisamment large pour espérer jouer un rôle important", Francis Gérard, tête de liste pour la gauche à Joué-les-Tours

Sa priorité c'est notamment recréer de l'emploi. " Après les départs de Michelin et de Tupperware, il n'y a pas eu de créations d'emplois sur ces deux sites et donc il y a un chantier énorme sur ce volet. Il faut bien sûr travailler avec le secteur économique mais aussi avec la recherche et l'université".

Nous pensons que l'Université doit demain pouvoir s'installer sur Joué les Tours pour s'élargir. La Métropole doit aussi nous aider pour que Joué redevienne une ville motrice dans l'agglo et pas seulement une ville dortoir comme elle est redevenue."

Sur l'environnement ?

Sur ce sujet aussi Francis Gérard critique le bilan de la municipalité actuelle et notamment la fermeture en 2014 de la maison de l'environnement. " _Aujourd'hui, Joué-les-Tours est une ville bétonnée. Tout est à faire dans ce domaine_, comme dans l'énergie, l'alimentation, les déplacements ou encore dans la végétalisation de la ville. On souhaite par exemple installer des composteurs dans les quartiers comme cela nous a été demandé. Et augmenter les pistes cyclables sécurisées."

Frédéric Augis est toujours dans le béton et dans le bitume"

Sur la sécurité ?

_"On ne peut pas considérer qu'on va résoudre le problème de la sécurité uniquement par des mesures de police_. En multipliant le nombre de policiers municipaux ou de caméras de vidéosurveillance. ça peut aider, mais le fond c'est l'humain."