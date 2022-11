VIDEO - Laurent Fabius, Président du Conseil Constitutionnel, qui siège ce mercredi après-midi à Montpellier

Il a abandonné pendant 2 jours le cadre feutré et les dorures du Palais Royal à Paris pour....Montpellier !

Le Conseil Constitutionnel, une des principales instances politiques du pays, s'y est délocalisé depuis hier.

Et ce mercredi après-midi, les "sages" comme on les appelle, tiendront une audience publique, à la cour d'appel de Montpellier.

Une audience durant laquelle seront examinées, et c'est son rôle, des QPC, des questions prioritaires de constitutionnalité.

Ce n'est pas la 1ère fois que le Conseil Constitutionnel se délocalise en province.

Son président, Laurent Fabius, ancien 1er ministre et ancien président de l'Assemblée Nationale, a souhaité mettre en place ces audiences en province afin de mieux faire connaître cette institution-clé de la République.

Laurent Fabius était l'invité du 6/9 ce mercredi matin.