Bordeaux, France

Il va falloir parler du temps de travail.

Laurent Wauquiez, le président des Républicains, est revenu cette semaine sur le terrain des réformes économiques. Avec une proposition : le retour aux 39 heures. C'est un vrai sujet selon Virginie Calmels. "Il va falloir parler du temps de travail et de l'âge de départ à la retraite, estime-t-elle. C'est la seule façon de se mettre face à nos responsabilités".

Une nouvelle entreprise va s'implanter à Bordeaux.

Virginie Calmels s'occupe du développement économique de Bordeaux et de la Métropole. A son bilan, les implantations marquantes de Betclic, Ubisoft ou Hermès. Et un nombre de créations d'emplois en augmentation forte sur Bordeaux. Des résultats dont elle se dit "fière" mais qui ne semblent pas forcément avoir pour autant apaisé le climat qui règne avec certains de ses collègues à la mairie de Bordeaux. En ligne de mire, même si elle ne les nomme pas, le directeur de cabinet Ludovic Martinez et certains adjoints d'Alain Juppé.

Pour l'instant, je reste au sein des Républicains.

Virginie Calmels participe ce week-end avec Alain Juppé aux Vendanges de Bordeaux, le rendez-vous qui réunit chaque année les amis du maire de Bordeaux. Il sera question de la position à adopter à l'occasion des élections européennes et de l'espace existant entre Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez. Valérie Pécresse, Jean-Pierre Raffarin ou Dominique Bussereau seront présents. Certains comme Alain Juppé ont pris leur distance avec Les Républicains. Ce n'est pas le cas de Virginie Calmels malgré son limogeage du poste de n°2 du parti, le 17 juin dernier. Ses affaires avaient été laissées dans un carton à l'entrée du parti. Elle revient sur cette affaire et explique pourquoi elle n'a pas rendu sa carte.