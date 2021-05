VIDÉO - Le concours d'anecdotes des youtubeurs McFly et Carlito avec Emmanuel Macron

En février dernier, Emmanuel Macron avait lancé un défi aux youtubeurs McFly et Carlito pour qu'ils produisent une vidéo sur les gestes barrières contre l'épidémie de Covid-19. Le président de la République leur promettait, si ces images cumulaient plus de 10 millions de vues, de se soumettre au concours d'anecdotes que le duo pratique sur sa chaîne Youtube. Quelques mois plus tard, le tournage de ce concours s'est déroulé à l'Elysée mardi et les images sont rendues publiques ce dimanche 23 mai. Il s'agit, dans ce jeu, de raconter des anecdotes à l'adversaire et de lui faire deviner si elles sont vraies ou fausses.

Mbappé, l'OM, l'afrobeat et Trump

Première affirmation du chef de l'Etat connu pour être supporter de l'Olympique de Marseille : "Kylian Mbappé va quitter le PSG pour l'OM ces prochaines semaines." Affirmation démentie par Kylian Mbappé lui-même, joint par Emmanuel Macron. Pour sa deuxième anecdote (vraie), le président raconte comment, lors d'un stage au Nigéria, il a été recruté pour figurer dans un film tourné lors d'un concert d'un fils de Fela Kuti, chanteur emblématique du mouvement afrobeat. Troisième anecdote (vraie) du président : il assure avoir disputé un match contre l'équipe de l'OM au centre d'entraînement du club, La Commanderie. Enfin, le président a tenté de faire croire au duo de Youtubeurs- sans succès - que Donald Trump lui avait téléphoné depuis "la situation room" pour lui souhaiter un bon anniversaire en 2018.

Emmanuel Macron et son gouvernement se tournent régulièrement vers des youtubeurs, la plateforme Twitch et autres réseaux sociaux pour communiquer sur leur politique. En mars, c'est Jean Castex qui répondait aux questions de Samuel Etienne sur sa chaîne Twitch.