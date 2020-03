VIDEO - Le Forum des Municipales France Bleu avec L'Est Républicain : spécial Gray

Le Forum des Municipales spécial Gray a lieu ce vendredi 6 mars. Trois têtes de listes sont en présence : Christophe Laurençot, le maire sortant, Christophe Dureux et Jean-Baptiste Pierrot. A suivre entre 12h08 et 13h en direct, en partenariat avec "L'Est Républicain".