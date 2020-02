VIDEO - Le Forum des Municipales France Bleu avec L'Est Républicain : spécial Pontarlier

Le Forum des Municipales spécial Pontarlier a lieu ce vendredi 28 février. Uniquement deux candidats face à face : Patrick Genre et Gérard Voinnet. A suivre entre 12h08 et 13h en direct.

Le débat des municipales à Pontarlier avec France Bleu et l'Est Républicain

Le forum des municipales ce vendredi est consacré à la ville préfecture de Pontarlier dans le Doubs. La sous-préfecture du Haut-Doubs aurait du voir s'opposer trois listes, mais fin janvier, Pierre Simon candidat LREM a décidé de renoncer. Les Pontissaliens auront donc le choix entre deux listes emmenées par deux élus actuels :

Les deux hommes discuteront de leurs visions de la baisse de la population sur la ville de Pontarlier, de la politique commerciale entre centre ville et périphérie, du coût du logement, de la gouvernance de la ville, du projet avorté de la piscine et bien entendu aussi d'écologie avec la question des transports en mode doux.

Le débat est animé par David Malle, rédacteur en chef de France Bleu Besançon avec Franck Roussel de l'Est Républicain. Rendez-vous de 12h08 à 13h ici, et sur le site de L'Est Républicain. Réagissez et commentez sur la page Facebook de France Bleu Besançon

