VIDEO - Le Forum des Municipales France Bleu avec L'Est Républicain : spécial Vesoul

Ce vendredi 21 février, le débat "Le Forum des Municipales" est consacré à la ville de Vesoul. Les 5 têtes de liste viennent confronter leurs projets. Alain Chrétien, Marie-Dominique Aubry, Frédéric Bernabé, Jean-Yannick Tupin et Cédric Fisher sont les invités de France Bleu et l'Est Républicain.

Le forum des municipales ce vendredi est consacré à la ville préfecture de Haute-Saône, Vesoul. Il y a cette année, cinq candidats qui ambitionnent de devenir maire :

Alain Chrétien, maire sortant, liste "100 % Vesoul", soutenu par LREM

Marie-Dominique Aubry, liste "Vesoul ensemble autrement", investie par LR

Frédéric Bernabé, liste "Unis pour Gagner", candidat PCF, liste divers gauche

Jean-Yannick Tupin, liste sans étiquette , candidat MODEM

Cédric Fisher, liste Lutte Ouvrière

Les cinq candidats et tête de liste ont confirmé leur présence et débattront de l'attractivité de la ville, de la question de la dette et des finances locales, et du sujet des transports, des mobilités et de la transition écologique.

Le débat est animé par David Malle, rédacteur en chef de France Bleu Besançon avec Didier Fohr de l'Est Républicain. Rendez-vous de 12h10 à 13h

