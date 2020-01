Dans le forum des municipales ce vendredi 17 janvier, Anne Vignot, Eric Alauzet, Ludovic Fagaut et Jacques Ricciardetti débattent. Ce sont les quatre têtes de listes bisontines qui seraient qualifiées pour le second tour d'après un sondage France Bleu - L'Est Républicain.

VIDEO - Le Forum des municipales spécial Besançon avec France Bleu Besançon et L'Est Républicain

"Le forum des municipales", l'émission de débat chaque vendredi entre 12h et 13h sur France Bleu Besançon ( photo archives)

Besançon, France

Chaque vendredi, le Forum des municipales débat des enjeux des élections des 15 et 22 mars en Franche-Comté. C'est entre 12h et 13 heures, sur France Bleu Besançon en partenariat avec l'Est Républicain.

Ce 17 janvier, les quatre invités sont les quatre têtes de listes qualifiées au second tour, selon les enseignements du sondage France Bleu Besançon - L'Est Republicain révélé ce jeudi : Anne Vignot, tête de liste de l'union de la gauche, Eric Alauzet pour La République en Marche, Ludovic Fagaut, tête de liste Les Républicains et Jacques Ricciardetti du Rassemblement national.

