VIDEO - Le Forum des Municipales : spécial Dole

Les 4 candidats tête de liste à Dole, Jean-Baptise Gagnoux, Ako Hamdaoui, Hervé Prat, et Dominique Revoy débattent ce vendredi à Dole dans le Forum des Municipales, avec le journal Le Progrès. Il sera question de leur vision de la ville, du poids de la dette, et d'écologie.

Dole, France

Le « Forum des Municipales » , a lieu ce vendredi depuis la ville de Dole. Un débat co animé par France Bleu Besançon et Le Progrès avec la présence des quatre têtes de liste:

Jean-Baptise Gagnoux, maire sortant divers droite, investi par LR et soutenu par LREM

Ako Hamdaoui, divers gauche

Hervé Prat, EELV

Dominique Revoy, LO

Les quatre thèmes retenus pour ce débat : La vision de la ville et la place de Dole, L’endettement de la ville et la question des finances locales mais aussi l'écologie en pratique à Dole et enfin l’avenir de l’hôpital.

Le débat sera co animé par Stéphane Cleau directeur départemental adjoint du Progrès dans le Jura et David Malle rédacteur en chef de France Bleu Besançon.

En direct vidéo

Il est en direct à la radio sur 102.8, en direct vidéo sur le site du Progrès et sur la page facebook de France Bleu Besançon, et les internautes de nos deux médias, sollicités, pour commenter et interagir. Une journaliste de France Bleu Marianne Naquet compilera leurs réactions dans une intervention en direct vers 12h40.