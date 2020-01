VIDEO - Le Forum des municipales : spécial Grand Besançon Métropole

Ce vendredi 31 janvier le Forum des municipales avec L'Est Républicain est consacré à l'avenir de la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole. Le maire de Besançon doit-il impérativement être le président de l'agglomération ? Quelle projet à 68 communes ? On en débat de 12h10 à 13h

Besançon, France

Le Forum des Municipales , de ce vendredi 31 janvier est consacré à la deuxième plus grosse intercommunalité de la région Bourgogne-Franche Comté : la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole .

Quatre maires et élus actuels de la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole débattent de la gouvernance de la communauté urbaine bisontine.

Pascal Routhier, maire de St Vit, conseiller communautaire délégué au commerce

Jean-Yves Pralon, maire de Tallenay, vice président du Grand Besançon Métropole délégué à la culture, sports et tourisme

Catherine Barthelet , maire de Pelousey , et conseillère communautaire déléguée à l'urbanisme

Pierre Contoz, maire de Montfaucon

Chaque vendredi, le Forum des municipales débat des enjeux des élections des 15 et 22 mars en Franche-Comté. C'est entre 12 h et 13 heures, sur France Bleu Besançon, en partenariat avec L'Est Républicain et sur la page facebook de France Bleu Besançon