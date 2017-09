VIDÉO. Le maire d'Issoudun André Laignel a reçu la Légion d'honneur

Le maire socialiste d'Issoudun André Laignel s'est vu remettre la Légion d'honneur lors d'une cérémonie organisée mercredi soir à Issoudun dans l'Indre en présence de Laurent Fabius, président du Conseil Constitutionnel.

La Légion d'honneur a été remise à André Laignel, maire socialiste d'Issoudun et vice-président de l'Association des maires de France (AMF), lors d'une cérémonie organisée jeudi soir au Centre des Congrès d'Issoudun dans l'Indre. La Légion d'honneur récompense une conduite civile dite "irréprochable et méritante".

André Laignel est "un homme qui a une certaine volonté et un certain caractère", a déclaré Laurent Fabius, président du Conseil Constitutionnel avant de saluer son "attachement à l'unité, à la justice sociale et la laïcité". Laurent Fabius s'est déplacé en personne à Issoudun pour lui remettre la Légion d'honneur.

500 à 600 personnes invitées

Au total 500 à 600 personnes avait été étaient invitées à cette cérémonie. L'ensemble des maires de l'Indre, mais aussi les membres de l'association des maires de France, dont André Laignel est le vice-président. Le président de cette association François Baroin avait également été invité.

Invité mercredi matin du 6-9 de France Bleu Berry, André Laignel s'était dit "surpris" de cette distinction car il "ne l'avait pas demandée" mais aussi "une certaine fierté, le sentiment d'une reconnaissance pour un parcours, un travail accompli au service de l'intérêt général".