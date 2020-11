VIDÉO - Le maire de Caen lance un appel à la responsabilité face au Covid-19

Le maire de Caen, Joël Bruneau, appelle chacun à la responsabilité en cette période de re-confinement et de propagation de la Covid-19 au sein de la population. Il demande notamment aux citoyens de consommer local. La ville et la communauté urbaine vont d'ailleurs soutenir les petits commerçants.

Joël Bruneau ne mâche pas ses mots. Lors d'une conférence de presse ce mercredi 4 novembre 2020, le maire (LR) de Caen a fustigé le comportement de certains élus qui partout en France ont pris des arrêtés, "manifestement illégaux" selon l'édile caennais, pour permettre aux commerces fermés d'ouvrir. Il assure de son côté avoir contacté les services du Premier ministre pour dénoncer cette situation de concurrence déloyale pointée du doigt par les commerçants de proximité.

Le président de la communauté urbaine Caen-la-Mer appelle chacun à la responsabilité notamment en consommant local, en achetant des produits en ligne y compris dans les boutiques caennaises. Joël Bruneau a ainsi annoncé un soutien de la collectivité pour les commerçants indépendants via la prise en charge d'une partie du loyer de leur boutique. Par ailleurs, l'élu demande aux citoyens de respecter les limitations d'interaction sociale pour éviter un afflux massif de malades dans les hôpitaux.

Accélérer la numérisation des boutiques caennaises

La ville de Caen va financer un outil numérique de click & collect et de livraison à domicile à destination des petits commerces indépendants. Concrètement, la municipalité va prendre en charge la création d'un site internet marchand et le coût du premier trimestre pour permettre aux boutiques de la commune d'être présentes en ligne. Les clients pourront ainsi commander directement sur internet auprès de leurs commerçants du coin qu'ils vendent des chaussures, vêtements, jouets, etc.

Aides au loyer pour les commerces indépendants de Caen-la-Mer

La communauté urbaine va mettre en place un système d'aides aux loyer pour les commerces indépendants. Cela concerne, à l'échelle de Caen-la-Mer, un peu moins de 5.000 petites entreprises. L'idée de la collectivité est de participer à une baisse des charges des commerçants en prenant une partie du loyer, vraisemblablement de l'ordre de 1.000 à 1.500 euros. L'objectif est que ce dispositif soit rapidement mis en place pour permettre offrir un coup de pouce aux boutiques ayant été contraintes légalement à fermer, dès ce mois de novembre.

15.000 masques à destination des écoliers caennais

Par ailleurs, le maire de Caen a annoncé la distribution gratuite de 15.000 masques en tissus, lavables, pour tous les écoliers de plus de 6 ans scolarisé dans la commune. Qu'ils étudient dans l'enseignement public ou privé. La distribution commencera dès cette fin de semaine dans les établissements scolaires caennais.