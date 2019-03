VIDÉO - Le maire de Cannes contre une baisse de la TVA en France

Cannes, France

France Bleu Azur Matin à l'heure du Grand débat national ! Chaque matin, un invité azuréen, un maire, vient répondre à nos questions et aux vôtres au 04.93.82.03.04. Ce mercredi matin, c'est le maire de Cannes David Lisnard qui était avec nous. Il a évoqué la question du pouvoir d'achat avec les auditeurs. Plus de 60% des Français expliquent avoir des problèmes pour passer à la caisse. L'UFC Que Choisir propose d'ailleurs une série de 12 mesures pour rendre plus de 9 milliards d’euros de pouvoir d'achat aux Français, soit plus de 320 euros par ménage.

Baisser la TVA ?

Autre proposition reprise cette fois par les auditeurs de France Bleu Azur, baisser la TVA (à 20% actuellement). Une idée qui ne plait pas à David Lisnard :

"Aujourd'hui vu l'état des comptes publics, on va passer la barre des 100 milliards de déficit. Baisser la TVA, c'est tout à fait impossible : un point de TVA c'est 20 milliards d'euros !" David Lisnard, maire de Cannes

L'interview de David Lisnard en intégralité

Pouvoir d'achat, impôts, politique, retrouvez l'interview de David Lisnard en vidéo :