VIDÉO - Municipales : le maire de Collioure défend son bilan, avant de passer la main

Collioure, France

Un mandat et puis s'en va. Jacques Manya a décidé de ne pas être candidat à sa propre succession en mars prochain. Décrit par ses proches comme un "compétiteur" et un "homme de défi", le médecin-urgentiste semblait pourtant vouloir repartir au combat, après avoir réussi en 2014 à déboulonner l’ancien maire socialiste Michel Molly, au pouvoir depuis 25 ans. Jacques Manya avait même commencé à constituer sa liste pour 2020. Et soudain, ce revirement... sans autre explications que "des raisons strictement personnelles".

Depuis, les rumeurs vont bon train dans les rues de Collioure. On le dit affecté par l'accident survenu lors du feu d'artifice l’été dernier, et déçu du manque de soutien de la classe politique locale. L'opposition municipale pense que ses ambitions se sont heurtées à la réalité parfois difficile de l'exercice du pouvoir. Lui, n'a confié ses véritables raisons qu'à ses amis les plus proches...

Ce lundi 30 septembre, Jacques Manya était invité à défendre son bilan sur France Bleu Roussillon. Vidéosurveillance, arrêt des pesticides, restauration du célèbre clocher, revitalisation de l’école, création d’une maison de santé... : que sont devenues les promesses de campagne de 2014 ? Retrouvez notre émission en vidéo.

