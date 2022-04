VIDÉO - Le maire du Havre Edouard Philippe se réjouit du score d'Emmanuel Macron au premier tour

Le maire du Havre Edouard Philippe a réagi ce dimanche soir, en se félicitant du score d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. Le Premier ministre rappelle toutefois que rien n'est gagné et que chaque voix compte, face à la candidate du RN Marine Le Pen, également finaliste.

Au soir des résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2022 ce dimanche 10 avril 2022, le maire du Havre Edouard Philippe s'est félicité du score d'Emmanuel Macron, qui arrive en première position : "Je me félicite évidemment du bon résultat obtenu par celui que je soutiens depuis le début, le président de la République."

Mais l'ancien Premier ministre se veut "concentré" et "actif" : "Je sais aussi que rien n'est joué pour le second tour et au fond, l'essentiel de ma réaction, c'est plus [vouloir] me concentrer sur le deuxième tour en disant que pas une voix ne doit manquer au président de la République, en appelant chacun à faire campagne activement pour faire en sorte de rassembler autour du président de la République."

"Je me défie de ceux qui pensent que le 2e tour serait gagné"

Edouard Philippe ajoute, assurant qu'il va continuer à faire campagne dans les prochains jours : "Je me défie de ceux qui pensent que le deuxième tour, compte tenu des résultats du premier, serait gagné et je pense qu'il faut rester concentré et actif."

Concernant le score de Valérie Pécresse, candidate de son ancien parti Les Républicains, Edouard Philippe ne commente pas. Il admet en revanche que le score de Marine Le Pen, candidate RN, est un "score important" : "Il faut prendre cette menace au sérieux, la France ne sera pas la même si le président de la République est réélu ou si Marine Le Pen devient présidente de la République."

Edouard Philippe appelle "très ardemment chaque Français à prendre ses responsabilités et à ne pas se tromper dans le choix qu'il a à faire" : "Pour ma part, je le dis clairement, je le dis avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de responsabilité, je voterai pour le président de la République, évidemment."

