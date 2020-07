VIDEO - Le nouveau ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti chahuté à l'Assemblée Nationale

C'est une vidéo qui date de 2018. A l'époque interrogé sur LCI, Eric Dupond-Moretti parlait du poste de Ministre de la Justice "Moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil! C'est pas mon métier. Il faut en avaler, des couleuvres!"....

L'occasion était trop belle

2 ans plus tard, l'occasion était donc trop belle pour les députés de l'opposition. A peine installé dans ses nouvelles fonctions de Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti a été interrogé ce mercredi lors des questions au gouvernement par le député LR du Val d'Oise Antoine Savignat "pourriez-vous nous éclairer, vous ne deviez jamais occuper ce fauteuil et vous êtes là ?".

"On souffre en silence"

L'ex-avocat Lillois a donc tenté de se justifier, visiblement un peu ému et peu habitué à l'exercice, il a semblé douter : "je vous en prie, c'est déjà compliqué pour moi et c'est une première" puis après une bronca il a regardé le président de l'Assemblée Nationale Richard Ferrand "est-ce qu'on décompte les interruptions?". Réponse amusée de Richard Ferrand "non on ne décompte pas, on souffre en silence".

Eric Dupont-Moretti a alors voulu finir son intervention, il a rappelé qu'il était prêt à travailler avec tous les députés "j'ai vécu la commission d'enquête parlementaire d'Outreau, à ma gauche il y avait le député Marsaud, Monsieur Houillon, Monsieur Vallini, des sensibilités politiques différentes, 82 propositions, on peut tous travailler ensemble, voilà ma réponse".