VIDÉO - Le gouvernement lance un débat sur Twitch pour parler de la crise sanitaire aux jeunes

Après avoir financé des vidéos sur Youtube, le gouvernement et son porte-parole Gabriel Attal veulent s'adresser à la jeunesse via la plateforme de diffusion sur internet Twitch : des invitations aux influenceurs les plus appréciés des jeunes ont déjà été envoyées.

Enjoy Phoenix, Lena Situations, Paola Locatelli et Just Riadh : d'après des informations du JDD, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement essaie de collaborer avec des vidéastes et influenceurs appréciés des jeunes pour leur parler de la crise sanitaire aux jeunes. Invitation pour le moment refusée d'ailleurs par Lena Situations :

Pour réussir à s'adresser aux nouvelles générations, le gouvernement tente de passer par de nouveaux canaux de diffusion. Après Youtube et Tik Tok, c'est sur Twitch qu'il jette son dévolu. La plateforme permet de diffuser des émissions en direct et d'interagir avec ses spectateurs via un tchat.

Twitch devient de plus en plus incontournable pour toucher une jeune audience... même Samuel Étienne y rejoue ses émissions de "Questions pour un champion ?" avec un certain "Étoile" lors de ses nuits de la culture.

Des vidéos sponsorisées par le gouvernement

Faire appel à des influenceurs appréciés des jeunes pour faire de la communication ce n'est pas nouveau pour le gouvernement : lors de la mise en place du Service National Universel (SNU), Gabriel Attal était allé chercher le vidéaste Thibaud Delapart alias Tibo InShape (plus de 7 millions et demi d'abonnés). Le vidéaste, d'abord spécialisé dans les vidéos de sport, a de nombreuses fois travaillé avec le gouvernement, notamment avec le ministère des armées et celui de la justice. Certaines vidéos sont négociées plus de 20 000 euros.