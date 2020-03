VIDÉO | Le président du département des Deux-Sèvres adresse un message aux habitants

Debout, face à la caméra, Gilbert Favreau prend ce lundi 23 mars, la parole sur Facebook pour s'adresser au plus grand nombre : les malades et les soignants, avant tout. Mais aussi, à tous ceux qui continuent le travail.

"Je pense en particulier au personnel soignant et hospitalier qui sont en première ligne", détaille Gilbert Favreau, le président du département des Deux-Sèvres. "Je pense aux pharmaciens, aux aides à domicile, aux pompiers, aux gendarmes, aux policiers... Tous ceux qui font que la vie reste encore possible". Dans cette vidéo, publiée ce lundi 23 mars, sur Facebook, il adresse ses remerciements au plus grand nombre.

Evidemment, il s'adresse aussi aux employés du département. "Je veux vous rappeler que le département assure ses missions de service public", souligne Gilbert Favreau. Il énumère aussi les assouplissements dans les relations avec les entreprises locales, et les aides qui leur sont proposées.