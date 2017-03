INTERVIEW - Législatives 2017 : le Dr Frédéric Champly candidat pour la défense de l’air dans la vallée de l’Arve

Il s’est fait connaitre pour ses prises de positions et ses révélations sur les problèmes de qualité de l’air dans la vallée de l’Arve. Lundi, le docteur Frédéric Champly, poussé par un collectif de citoyens, a officialisé sa candidature aux élections législatives en Haute-Savoie. Interview.

Frédéric Champly, vous êtes désormais candidat aux législatives dans la 6e circonscription de la Haute-Savoie. Pourquoi une telle décision ?

Pourquoi cette décision ? Parce que je pense qu’à un moment, il faut tirer les conclusions des actions que l’on a menées depuis deux ans. Le fait de mobiliser les citoyens (via le réseau Les sentinelles de la vallée de l’Arve) , de prendre la parole à chaque pic de pollution pour mettre les projecteurs sur cette problématique de la qualité de l’air dans la vallée de l’Arve, cela ne suffit plus. J’ai donc décidé d’aller la défendre sur le plan électoral.

A l’origine de cette candidature, il y a un appel lancé le 21 février dernier par une vingtaine de personnes (appel qui a recueilli 1860 signatures). Vous leur avez dit oui. A 46 ans, vous vous lancez dans une sacrée aventure ?

C’est effectivement ce que je me suis dit dès le départ. C’est compliqué de se mettre dans une démarche intellectuelle de candidat alors qu’on est médecin, qu’on fait du secours en montagne et avec une vie jusque-là complètement différente (il est marié et papa de jumelles âgées de 6 ans). Alors oui, c’est un sacré défi ! Mais en toute honnêteté, quand j’ai vu la mobilisation et la réponse à l’appel citoyen lancé par cette vingtaine de personnes, je me suis dit qu’il y avait une vraie détresse et que cette problématique de la qualité de l’air dans la vallée de l’Arve justifiait de pousser le combat plus loin.

Mon objectif est d’être à un député à l’Assemblée qui sera l’un des experts de la qualité de l’air en France"

Vous êtes donc officiellement candidat aux législatives. Vous allez briguer un poste de député pour la défense de la qualité de l’air dans la vallée de l’Arve, mais avez-vous des solutions à ce problème ?

Il y a des solutions extrêmement simples et qui ne sont jamais évoquées. Alors pourquoi être député ? Et bien ce qui est très intéressant c’est que justement, quand vous êtes député, vous votez les lois et quand vous êtes à l’Assemblée Nationale, vous vous assurez que l‘État applique les lois votées. C’est donc à ce niveau-là que tout se joue. Nos élus locaux n’ont pas les leviers nécessaires pour inverser la tendance. Cela se joue en partie à l’Assemblée donc c’est un mandat qui colle au plus près de nos problématiques (de lutte contre la pollution).

Mais un homme seul, sans parti politique, peut-il faire bouger l’Assemblée Nationale ?

Non, ce sont les députés, ensemble. La problématique de la qualité de l’air sur notre territoire français est un problème qui tue environ 50 000 personnes chaque année soit quasiment autant de décès que ceux liés à la cigarette. C’est un vrai problème de santé publique. Vous imaginez bien que sur 577 députés, vous allez trouver des groupes parlementaires qui auront envie de travailler sur ce sujet. Mon objectif est d’être un député à l’Assemblée qui sera l’un des experts de la qualité de l’air en France et qui aura des solutions à proposer pour régler ce problème.

🔴Le Dr Frédéric Champly, défenseur de la qualité de l'air dans vallée de l'Arve, sera candidat aux #legislatives2017 6e #circonscription 74 pic.twitter.com/HvCKcYJ47v — FBleu Pays de Savoie (@bleusavoie) March 13, 2017

La 6e circonscription de la Haute-Savoie dont fait partie la vallée de l’Arve, c’est aussi des stations de skis, des entreprises, des problèmes sociaux… êtes-vous prêt à également gérer ces dossiers ?

Pour être honnête, non. Suis-je prêt aujourd’hui à parler de fiscalité des entreprises ? Absolument pas. Mais il faut remettre les problématiques à leur place. On a une vallée qui est économiquement rentable et qui marche bien. Une vallée qui n’a pas de problème de chômage. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas des choses à mettre en place, des choses à faire et pour cela je vais d'ailleurs rencontrer des professionnels dans tous les domaines et dès cette semaine des industriels. Je serai à leur écoute comme un député doit l’être. Mais la vraie problématique de la vallée de l’Arve reste celle de la qualité de l’air.

J’ai un soutien très fort de la part de la population et c’est aussi cela qui me motive"

Vous avez annoncé votre candidature mais vous avez aussi précisé que si vous trouviez dans le programme de l’un de vos futurs adversaires, des solutions intéressantes pour la lutte contre la pollution, vous retirerez votre candidature. Maintenez-vous cette position ?

Bien évidemment que si un projet colle au plus près des solutions radicales et laisse un espoir aux gens, ma place n’aura plus lieu d’être. Mais quoi qu’il en soit, je ferai campagne durant trois mois et aujourd’hui, je suis candidat.

Pensez-vous avoir le soutien de la population ?

Le soutien je l’ai. Dans la vallée de l’Arve, les gens sont extrêmement informés et connaissent cette problématique de la qualité de l’air plus que partout ailleurs. Ils me soutiennent depuis plus de deux ans, depuis que j’ai pris la parole et que j’ai eu quelques soucis avec certains élus locaux. On me connait aussi par le biais de mon métier, je suis médecin à urgences de Sallanches. J’ai un soutien très fort de la part de la population et c’est aussi cela qui me motive aujourd’hui.

VIDÉO - La déclaration de candidature officielle de Frédéric Champly (lundi 13 mars à Passy)