VIDÉO - Législatives 2022 dans les Côtes d'Armor : revivez les débats des 3e et 5e circonscriptions

Le premier tour des élections législatives se tiendra le 12 juin prochain. A l'approche du scrutin, France Bleu et France 3 Bretagne organisent des débats avec les candidats des différentes circonscriptions de la région. Ce mercredi, zoom sur les 3e et 5e circonscriptions des Côtes d'Armor.

Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin. Durant toute la campagne, France Bleu et France 3 Bretagne co-organisent des débats entre les candidats des différentes circonscriptions de la région. Ce mercredi, zoom sur les 3e et 5e circonscriptions des Côtes d'Armor. Les deux débats sont animés par Robin Durand de France 3 Bretagne, dont le premier avec Johan Moison de France Bleu.

Chaque émission, d'une durée de 26 minutes, débute par un reportage au sein de la circonscription concernée, puis vient le débat thématique introduit par une question d'un journaliste de Ouest-France.

Le débat de la 3e circonscription

En 2017, c'est Marc Le Fur (Les Républicains) qui a été élu député de la troisième circonscription des Côtes d'Armor (Loudéac). L'élu sortant a décidé de ne pas prendre part au débat. En revanche, sont présents :

Olivier Allain (LREM)

Antoine Ravard (PS/Nupes)

Odile de Mellon (RN)

Bryan Tyli (Parti Breton)

Marie-Pierre Lecat (Reconquête)

Le débat de la 5e circonscription

Il y a cinq ans, lors des précédentes élections législatives, Eric Bothorel (LREM) avait été élu député de cette 5e circonscription des Côtes d'Armor (Lannion).

Ce débat réunit :

Eric Bothorel (LREM)

Marie-Amélie Troadec (LFI/Nupes)

Vincent Le Meaux (dissident socialiste)

Trefina Kerrain (UDB)

Bernard Germain (Reconquête)

Sandrine Castec, candidate du Rassemblement national, a fait savoir son indisponibilité pour ce débat.

