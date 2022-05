VIDÉO - Législatives 2022 en Ille-et-Vilaine : revivez les débats des 7e et 8e circonscriptions

Le premier tour des élections législatives se tiendra le 12 juin prochain. A l'approche du scrutin, France Bleu et France 3 Bretagne organisent des débats avec les candidats des différentes circonscriptions de la région. Ce mercredi, zoom sur les 7e et 8e circonscriptions d'Ille-et-Vilaine.

Le débat de la 7e circonscription

En 2017, c'est Gilles Lurton (Les Républicains) qui a été élu député de la septième circonscription d'Ille-et-Vilaine (Saint-Malo), avant d'être remplacé par son suppléant Jean-Luc Bourgeaux, suite à son élection comme maire de Saint-Malo en 2020.

Ce débat co-animé par France Bleu Armorique et France 3 Bretagne réunit :

Jean-Luc Bourgeaux, député sortant Les Républicains

Anne Le Gagne, candidate d'Ensemble (majorité présidentielle)

Nicolas Guivarc’h, candidat Nupes (LFI)

Eliane Leclercq, candidate de l'UDB

Dylan Lemoine, candidat du Rassemblement national

Lors de cette émission, deux thèmes principaux sont abordés : le logement avec la problématique "comment lutter contre la hausse des prix" et l'hôpital avec le projet de création d'un nouvel hôpital à Dinan/Saint-Malo.

Les autres candidats déclarés dans cette 7e circonscription : Soumaya Ben Mohamed (Union des démocrates musulmans français), Edouard Descottes (Lutte ouvrière), Marie-Thérèse Drelon (Parti animaliste), Christophe Fichet (Divers droite), Jean-Michel Groisier (Parti ouvrier indépendant démocratique), Etienne Gruenais (Le Parti Breton) et Leïla-Marie Rosenstech (Reconquête).

Le débat de la 8e circonscription

Il y a cinq ans, lors des précédentes élections législatives, Florian Bachelier (LREM) avait été élu député de cette 8e circonscription d'Ille-et-Vilaine (Rennes).

Sont présents autour de la table pour ce débat :

Florian Bachelier, député sortant de la majorité présidentielle

Mickaël Bouloux, candidat Nupes (PS)

Maël Tournade, candidat Les Républicains

Rodolphe Llavori, candidat de la Fédération de la gauche républicaine

Régis Barbié de Préaudeau, candidat de Reconquête

Cette émission met en avant deux thèmes : la précarité étudiante et les mobilités, en lien avec la hausse des prix du carburant notamment.

Les autres candidats déclarés dans cette 8e circonscription : Karol Dolu (Parti Breton), Kamel Elahiar (Union des démocrates musulmans français), Guillaume Gomez (Parti animaliste), Joël Le Gall (Union démocratique bretonne), Marianne Looten (RN) et Fabrice Lucas (Lutte Ouvrière).

