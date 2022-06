VIDEO - Législatives 2022 en Meurthe-et-Moselle : le débat dans la 5e circonscription

Alors que la campagne officielle pour le premier tour des élections législatives a débuté le 30 mai, France Bleu Lorraine et France 3 Grand Est organisent ce mercredi un débat consacré à la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle. La circonscription de Toul est la seule occupée à ce jour par un député socialiste, Dominique Potier, qui a refusé l'investiture de la Nupes et se présente en divers gauche.

En 2017, Dominique Potier avait largement battu au second tour la candidate de La République en marche. A la présidentielle de 2022, Marine Le Pen pour le RN est arrivée en tête du premier et du second tour dans la 5e circonscription.

Les invités au débat

Marika Bret – Ensemble, majorité présidentielle

– Ensemble, majorité présidentielle Dominique Potier – Divers gauche

– Divers gauche Julie Ricard – Reconquête

– Reconquête Yannick François – Les Républicains

– Les Républicains Philippe Morenvilliers – Rassemblement national

Ils sont interrogés par Arnaud Salvini (France 3 Lorraine) et Mathieu Barbier (France Bleu Lorraine)

Sont également candidats dans la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle :

Miriam Aubert (Lutte ouvrière)

Elisabeth Childer (Parti animaliste)

Sophia Fayad (Union des démocrates musulmans français)

Corinne Paine (Debout la France)

La 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle compte 78.150 électeurs pour 105.934 habitants (source Insee). Sa population est en baisse : -0,2% (taux de croissance annuel) entre 2013 et 2019. Plus de 86% des habitants utilisent leur voiture pour se rendre au travail, largement plus que la moyenne française des actifs et ils sont moins nombreux à employer les transports en commun, à se déplacer à pied ou à vélo. La population semble plus favorisée économiquement que la moyenne nationale : 10% vivant sous le seuil de pauvreté contre 14,5% en France métropolitaine.

Si la carte ne s'affiche pas correctement, cliquer ici