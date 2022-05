VIDEO - Législatives 2022 - Frédéric Touzellier, maire LR de Générac, défend son programme

Frédéric Touzellier, maire de Générac, premier vice-président de Nîmes Métropole et candidat LR aux élections Législatives sur la deuxième circonscription du Gard, était l'invité du 7h45 de France Bleu Gard Lozère ce jeudi. Santé, emploi, territoire, traditions, il s'explique. "Il y a aujourd'hui deux problèmes fondamentaux, affirme-t-il. Un : les retraites ne sont pas assez fortes. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie touche 1 100 euros, et quelqu'un qui n'a jamais travaillé touche 900 euros. il y a une disparité forte, il faut que ceux qui ont travaillé puissent être revalorisés".

Sur l'emploi, Frédéric Touzellier est très clair et très ferme, aussi : "quand je vois le nombre de RSA du département, et le nombre d'emplois à pourvoir, là aussi il y a un phénomène important, il faut travailler là-dessus. Il manque des bras, et si on n'a pas de bras on n'a pas d'économie ; et si on n'a pas d'emploi, on n'a pas de pouvoir d'achat. La solution ? Il y a du travail aujourd'hui (...) On ne peut pas continuer à avoir des gens qui ne bossent pas toucher autant que des gens qui sont au SMIC, ce n'est pas possible, il faut le dire".

"Je ne suis pas un cumular", Frédéric Touzellier, au micro France Bleu Gard Lozère

Les élections législatives ont lieu les 12 et 19 juin prochains.

Les candidats sur la deuxième circonscription du Gard

: