VIDÉO - Législatives 2022 : regardez le débat de la 4e circonscription du Puy-de-Dôme

A l'occasion des élections législatives, France Bleu Pays d'Auvergne, France 3 Auvergne et la Montagne vous proposent des débats entre les candidats avant le 1er tour du scrutin ce dimanche. Ce vendredi, les échanges portaient sur les enjeux dans la 4e circonscription du Puy-de-Dôme.

A quelques jours du premier tour des élections législatives 2022 ce dimanche 12 juin, France Bleu Pays d'Auvergne, France 3 Auvergne et la Montagne s'allient pour vous faire vivre la campagne au plus près des circonscriptions. Ce vendredi, pour débattre des enjeux dans la 4e circonscription du Puy-de-Dôme, plusieurs candidats étaient présents pour répondre aux questions de d'Emmanuel Moreau de France Bleu Pays d'Auvergne et de Fabien Gandilhon de France 3 Auvergne.

Parmi les candidats pour succéder au député MoDem Michel Franget, qui ne se représente pas suite à sa condamnation, quatre étaient présents autour de la table :

Florence Dubessy (LR)

Valérie Goléo (Nupes)

Delphine Lingemann (Ensemble)

Laurent Pradier (candidat indépendant, ancien président du Modem 63)

Regardez le débat de la 4e circonscription du Puy-de-Dôme

*Voir en plein écran.

Découvrez tous les candidats dans la 4e circonscription du Puy-de-Dôme