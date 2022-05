VIDÉO - Législatives 2022 : revivez le débat entre les candidats de la Sarthe

Le premier tour des élections législatives se tiendra le 12 juin prochain. A l'approche du scrutin, France Bleu et France 3 Pays de la Loire organisent des débats avec les candidats des différentes circonscriptions de la région. Ce mercredi, zoom sur le département de la Sarthe.

Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin. Durant toute la campagne, France Bleu et France 3 Pays de la Loire co-organisent des débats entre les candidats des différentes circonscriptions de la région. Ce mercredi, zoom sur le département de la Sarthe, avec une émission animée par Virginie Charbonneau de France 3 Pays de la Loire et Alexandre Chassignon de France Bleu Maine.

Ce débat co-animé par France Bleu Maine et France 3 Pays de la Loire réunit :

Eric Martineau, candidat Renaissance (majorité présidentielle) de la 3e circonscription

Béatrice Latouche, candidate Divers droite (soutenue par Les Républicains) dans la 3e circonscription

Raymond de Malherbe, candidat RN dans la 4e circonscription

Sébastien Buard, candidat Reconquête dans la 4e circonscription

Ghislaine Bonnet, candidate Nupes dans la 1e circonscription

Christophe Counil, candidat suppléant PS dans la 2e circonscription

L'émission porte sur trois thèmes : "et vous, député, qu'auriez-vous fait ?" avec un reportage à Bessé-sur-Braye trois ans après la liquidation d'Arjowiggins, la santé autour du manque de médecins traitants en Sarthe et enfin l'écologie autour du développement de l'éolien terrestre et des transports en milieu rural dans le département.

