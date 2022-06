VIDÉO - Législatives (3e circonscription de la Loire) : revivez le débat entre Vincent Bony et Emmanuel Mandon

C'était l'évènement ce mardi matin : le grand débat du 2e tour des législatives sur la 3e circonscription de la Loire, celle de la vallée du Gier. Les équilibres politiques, la sécurité et l'éducation au programme de ce débat entre les deux finalistes.

Focus lors de ce débat sur la 3e circonscription, celle du Gier. Emmanuel Mandon, de la majorité presidentielle (Ensemble !), a obtenu 25.7% des voix. Il est opposé au second tour à Vincent Bony (NUPES), 23.7% des suffrages.

Les équilibres politiques

Au regard des votes du 1er tour, Vincent Bony semble avoir une réserve de voix moins importante que celle d'Emmanuel Mandon mais "c'est un nouveau match" selon lui. "Nous sommes capables dépasser le 1er tour pour donner à notre circonscription une liberté d'action à l'Assemblée Nationale. Il y a de la fébrilité chez nos adversaires. M. Mandon a perdu 8 points par rapport à Mme Faure Muntian en 2017". Une analyse qui n'est naturellement pas partagée par Emmanuel Mandon : "Il n'y a pas de fébrilité car nos pays est exposé à de graves difficultés et je pense qu'on ne peut pas se permettre l'aventure (NDLR : du choix d la NUPES)".

La sécurité

C'es un enjeu majeur à travers notamment le sentiment d'insécurité dans certains quartiers et la disparition du commissariat de police de Rive-de-Gier. "J'ai été le seul à le dénoncer il y a 6 ans" clame Vincent Bony, aujourd'hui maire de Rive-de-Gier. "Depuis que je suis maire de ma commune, j'ai obtenu des renforts de police nationale dans notre circonscription même s'il en manque encore 30 aujourd'hui. Il faut une approche réaliste, avec des moyens et des formations. Vous aurez avec moi comme député, un défenseur des forces de l'ordre, un défenseur de l'ordre et de la tranquillité car c'est la première des libertés" poursuit-il. Une position qui ne convainc pas son opposant Emmanuel Mandon : "Rassuré ? Comme les habitants de Rive-de-Gier qui voient au quotidien une situation bien différente. Je dis à Vincent Bony que s'il arrive à régler les problèmes d'effectifs tout seul, il n'a qu'à rester maire ? Les électeurs de la circonscription jugeront. Ils voient bien la situation objective.

L'éducation

Une école de la circonscription, l'école Hubert Reeves de Sorbiers, se mobilise ce mardi après-midi pour l'ouverture d'une classe supplémentaire. Les parents dénoncent des classes surchargées. Comment changer la donne dans la vallée du Gier ? "Il faut porter une attention particulière et constante sur les moyens pour éviter les fermetures de classes. Derrière il y a aussi la manière, la pédagogie car nous sommes face à des changements importants. Il faut repenser le métier d'instituteur, celui de directeur d'école". Pour son rival de la gauche Vincent Bony, "il faut un autre projet, reconstruire l'Education nationale qui a été détruite en grande partie par l'ancien Ministre Jean-Michel Blanquer. Il faut abandonner le projet de recruter les profs au mérite. Il faut au contraire rétablir le service public d'Education Nationale".