VIDÉO - Législatives : "ce n'est pas une défaite, c'est un revers sérieux", selon le politologue, Olivier Ihl

Le second tour des élections législatives a eu lieu ce dimanche et une paysage politique inédit se dessine en France : la coalition présidentielle ne décroche pas la majorité absolue, la Nupes devient la principale force d'opposition avec 131 sièges et le RN en décroche 89 à l'Assemblée nationale.

Pour mieux comprendre les changements profonds qui vont découler de ce second tour des élections législatives, qui a eu lieu ce dimanche 19 juin, Nous avons invités le politologue grenoblois Olivier Ihl, professeur à Sciences Po Grenoble. Voici son analyse de la situation politique, au lendemain de ce second tour.

Quel bilan peut-on faire de cette soirée électorale ? On a entendu des responsables politique dire à quel point la défaite d'Emmanuel Macron était historique. Est-ce le cas ?

Olivier Ihl : Je parlerai plutôt d'un revers sérieux. C'est une défaite s'il n'y avait pas eu de majorité relative à l'Assemblée nationale pour la coalition qui soutient le président de la République et, surtout, s'il y avait un épisode de cohabitation qui s'enclenchait, ce qui n'est pas le cas. En revanche c'est une moment très difficile pour la majorité car elle va devoir entrer dans un tout nouveau moment qui est celui des coalitions.

C'est la première fois, depuis la mise en place du quinquennat, qu'un président élu n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée ?

Tout était inédit ! La réélection d'un président sans cohabitation. Aujourd'hui, une Assemblée nationale complètement éclatée, avec une douzaine de formations qui peuvent prétendre devenir des groupes parlementaires. Bref, tout a changé.

Autre enseignement de ce scrutin : le score du Rassemblement national : 89 députés, dont un Isérois, Alexis Jolly. Là aussi, c'est historique ?

C'est la vraie surprise de ce scrutin. Parce que d'abord, personne ne l'a prévu. Les instituts de sondage n'ont pas vu venir, pas du tout à ce niveau là. Et en plus, c'est explicable puisqu'on voit bien que c'est un phénomène d'abstention, lié à l'intensité des conflits qui se sont noués pendant cette campagne, entre la Nupes et la coalition Ensemble, qui explique qu'une grande partie des électeurs plutôt centristes se sont abstenus, ont préféré rester chez eux. Résultat des courses : il y a eu une prime aux listes conduites par le Rassemblement national.

Il n'y a pas eu de barrage non plus. Ça, c'est aussi un enseignement important. Le phénomène de front républicain n'existe plus ?

C'est la première fois. C'est tout simplement la première fois que le front républicain a cédé, que la digue s'est fissurée et que par là, un certain nombre d'élections ont pu être rendues possibles alors qu'elles étaient impensables jusque là.

L'Union de la gauche emporte quatre circonscription en Isère, la Nupes envoie 133 députés à l'Assemblée. C'est une réussite pour l'union de la gauche ?

Oui et non. Parce que d'abord, ne l'oublions pas, l'objectif était d'élire -je reprends la formule- Jean-Luc Mélenchon au poste de Premier ministre et il n'est pas atteint. C'est raté. En revanche, effectivement, ce sont de bons scores pour cette gauche qui se réunit sous ce label avec un doublement du nombre de ses députés. Donc, de ce point de vue là, effectivement, c'est une réussite.

Est ce qu'en revanche, ce n'est pas un retour logique à gauche, notamment en Isère, dans la métropole de Grenoble par exemple?

Oui, on pouvait le pressentir au vu des derniers scrutins, on se doutait que les forces électorales étaient là pour réaliser ce que nous avons vu hier soir. Cela dit, tout de même, tout ça a tenu à un fil dans plusieurs circonscriptions. Ça s'est joué à très peu.

Autre vainqueur, on s'y attendait moins peut-être, la droite : 5 % des voix à la présidentielle et là, 71 sièges ! La région Auvergne-Rhône-Alpes va peser lourd avec presque un tiers des députés de droite, 19 députés. C'est la victoire de Laurent Wauquiez ce matin ?

Oh, très certainement ! En tout cas de la ligne qu'il représente. Là aussi, on peut regarder deux traits de caractère particulier : on a d'un côté un mouvement qui a diminué de moitié son étiage par rapport à la précédente Assemblée nationale. Ils étaient partis plus de 100 et ils reviennent moins de 60 ou à peine 60. Et puis, de l'autre côté, une recomposition qui a l'air de s'accélérer au sein du parti, qui va permettre à une ligne politique, celle de Monsieur Wauquiez ou Mr Ciotti, de l'emporter très certainement dans les prochaines semaines.

Il faut s'attendre donc à l'Assemblée à une droite potentiellement dure et qui ne va pas aller au compromis ?

Très certainement. Mais cette droite, elle est composite, tout le monde ne suit pas la même ligne. D'abord il y a des UDI, puis à l'intérieur des Républicains, il y a des tendances différentes. (On pense à cette sensibilité que représentait Valérie Pécresse, par exemple). Mais c'est vrai que la ligne du parti va certainement être une opposition toute.

En un mot de l'abstention. Rapidement, quasiment 54 %, c'est un peu moins tout de même qu'il y a cinq ans. Est ce qu'il faut s'en réjouir ?

Là encore, c'est très difficile de s'en réjouir parce que le niveau reste très élevé. C'est le deuxième chiffre le plus élevé sous la cinquième République. Disons que c'est moins grave que si c'était pire.