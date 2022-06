VIDÉO -Législatives - Charles Ménard (NUPES) : "Une police mal formée peut-être, mal dirigée et en souffrance"

Au nom de la NUPES, il représente la gauche unie dans la première circonscription du Gard pour les élections législatives : Charles Ménard, de LFI, a "fait son 7h45" ce jeudi matin en direct sur France Bleu Gard Lozère. Et justement, un sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions place la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) en tête du premier tour, devant la majorité présidentielle. "Nous y travaillons, ce qui est positif dans ce sondage, commente-t-il, c'est que nous sommes l'opposition, l'alternative à la politique menée par Emmanuel Macron, après une présidentielle qui n'a rien tranché sur le fond puisque Macron a été élu par défaut".

"Le paysage politique aujourd'hui est fait de trois blocs. Un bloc d'extrême droite, extrêmement dangereux. Un bloc de l'ultra-libéralisme, qui est un autre danger pour la démocratie et pour le quotidien. Et puis une alternative de rupture avec le libéralisme qui est la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale." Charles Menard, sur France Bleu Gard Lozère

