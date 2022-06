VIDÉO - Législatives dans les Hautes-Pyrénées : revivez le débat LREM-Nupes dans la 2ème circonscription

Dans la course à l'Assemblée Nationale sur la 2e circonscription des Hautes-Pyrénées, ce sont deux nouveaux candidats qui s'affrontent, dont les noms et les visages sont pour l'instant peu connus dans le département. Tous les deux sont en concurrence pour succéder à la députée sortante Jeanine Dubié, qui ne se représente pas. Au premier tour des élections législatives, le candidat de la majorité présidentielle, Benoît Mournet, est arrivé en tête avec 23,75% des voix, devant son rival de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, Grégory Korn, qui a fait un score de 22,95%. Ils débattaient tous les deux sur France Bleu Béarn Bigorre ce vendredi matin, un débat en partenariat avec La Nouvelle République des Pyrénées.

L'ombre de Jeanine Dubié

Entre les deux candidats l'écart est faible, avec un peu plus de 350 voix de différence. "On est satisfaits" réagit Grégory Korn. "On a créé la surprise sur cette circonscription, on a redessiné le paysage politique local. Aujourd'hui on s'adresse à l'ensemble des citoyens en leur proposant un projet, assumé à gauche, social et écologique. Et pour nous, il n'y a pas d'antagonisme avec les électeurs des autres candidats de gauche puisque nos valeurs républicaines sont ancrées à gauche, comme ce territoire".

Je serai un député de terrain comme l'a été Jeanine Dubié

Une référence directe à la députée sortante sur la circonscription, issue du Parti Radical de Gauche. "Je veux m'inscrire dans les pas de Jeanine Dubié" explique plus directement Benoît Mournet, en soutenant qu'il a eu l'occasion de travailler avec elle, sur le terrain, quand elle était encore députée. "Je serai un député de terrain comme l'a été Jeanine Dubié, et je pense être plus utile et efficace dans la majorité que dans l'opposition".

Des propos qui ont fait réagir son adversaire Grégory Korn : "Je vous invite à regarder quels ont été les votes de Jeanine Dubié à l'Assemblée Nationale ces dernières années. Sur beaucoup de points, elle a voté en négatif par rapport au gouvernement. Non, sa position était celle d'une députée de gauche. Vous ne pouvez pas vous revendiquer de cet héritage-là".

Député local ou national ?

Les deux candidats se sont opposés sur le rôle de député, et sa dimension locale ou nationale. Benoît Mournet a défendu l'ancrage plus local du président de la République. Emmanuel Macron est attaché au département des Hautes-Pyrénées, sa grand-mère y étant enterrée. Selon le candidat, cela pourrait permettre que les dossiers avancent plus vite.

Je soutiens un programme qui doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire national, dans les Hautes-Pyrénées, comme en Savoie

"Moi je ne partage pas cette vision du favoritisme local sous prétexte d'origine" répond Grégory Korn. "Je suis pour la République une et indivisible. Le programme que je soutiens c'est un programme qui doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire national, dans les Hautes-Pyrénées comme en Savoie". Un programme mis en doute par le candidat de la majorité présidentielle. "C'est une coalition d'intérêt" attaque Benoît Mournet. "Je ne donne pas un mois avant qu'elle rééclate entre 4 groupes parlementaires distincts".

Benoît Mournet et Gregory Korn ont ensuite échangé sur le sujet de l'hôpital. Tous deux partagent un constat d'urgence absolue concernant la situation sur tout le territoire et plus particulièrement au niveau local. Gregory Korn a pointé du doigt la "logique de restriction budgétaire mise en œuvre par la majorité présidentielle. La situation dans le département est catastrophique, avec des services qui ferment les uns après les autres : la maternité de Lourdes, l'unité cardio vasculaire de Tarbes. Le bilan du gouvernement est sans appel, il y a un écart entre les déclarations et la réalité de la politique de Macron, une politique de casse des services publics".

Les deux candidats ont aussi débattu de la question du tourisme, plus particulièrement de la gestion des stations de ski sur le territoire, en évoquant aussi les sujets autour de l'environnement. Ils ont également échangé sur la question des transports, le ferroviaire pas assez développé selon Gregory Korn, Benoît Mournet a de son côté défendu un bon bilan avec notamment le retour des trains de nuit.