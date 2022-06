VIDÉO - Législatives dans les Hautes-Pyrénées : revivez le débat Nupes-LREM dans la 1ère circonscription

Sur la première circonscription des Hautes-Pyrénées, à l'issue des résultats du premier tour des élections législatives, l'affiche est la même qu'il y a cinq ans, à ceci près que les candidats refont le match, à l'envers ! Devancée en 2017, l'Insoumise Sylvie Ferrer arrive cette fois en tête pour la Nupess, avec 24,69% des voix. Le député sortant de la majorité présidentielle Jean-Bernard Sempastous est, lui, 511 voix derrière (23,59% des voix). Les deux candidats ont débattu face à face ce mardi matin sur France Bleu Béarn Bigorre, un débat en partenariat avec La Nouvelle République des Pyrénées.

Des résultats "pas si étonnants"

La candidate se dit "satisfaite" de ses résultats, avec de meilleurs scores qu'en 2017. "C'est le résultat de beaucoup de travail, et d'un accord programmatique qui marche" selon elle. Interrogée sur ses réserves de voix, notamment du côté des électeurs de la candidate PRG-PS battue Maryse Beyrié. "Les socialistes sont dans l'accord" a rappelé la Sylvie Ferrer. "Mais Madame Beyrié a fait le choix de ne pas respecter l'accord. Nous avons un programme de gauche, nous n'abandonnons pas les classes populaires, donc les propositions de Maryse Beyrié se retrouvent chez la Nupes. Nous on dit, si vous voulez la retraite à 60 ans, votez la Nupes, si vous la voulez à 65 ans, votez Sempastous".

Je continue le travail que j'ai fait depuis cinq ans - Jean-Bernard Sempastous

Jean-Bernard Sempastous a expliqué de son côté que sa position de sortant n'est pas la plus confortable : "c'est toujours plus compliqué d'être sortant, la dynamique est différente de celle de 2017. Mais on assume notre bilan et notre projet". Selon les deux candidats, les résultats de dimanche soir ne sont pas si étonnants. "On est les deux seuls partis à avoir fait une campagne" reconnaît Jean-Bernard Sempastous, "les autres candidats n'ont pas bossé. Alors aujourd'hui le positionnement est clair : Sylvie Ferrer et son programme mélenchoniste et moi qui continue le travail que j'ai fait depuis cinq ans".

Jean-Bernard Sempastous a ainsi défendu son bilan de député, mais aussi le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. Cinq années de politiques vivement critiquées par sa rivale Insoumise Sylvie Ferrer : "nous avons un programme de rupture avec la politique d'Emmanuel Macron, une politique brutale au niveau social, d'inaction écologique. Les gens ont pu se rendre compte que les classes populaires n'étaient pas une préoccupation".

Débat houleux sur l'hôpital

Les deux candidats ont débattu sur le sujet de la santé, avec parfois des échanges tendus. Le député sortant Jean-Bernard Sempastous a assuré que l'hôpital de Bagnères-de-Bigorre se portait bien, et se trouvait être l'établissement le moins endetté du département. Il a reconnu certes des problèmes de recrutement, des difficultés à trouver des médecins.

Il y a eu des mobilisations pour l'hôpital, à Tarbes et à Bagnères. Je ne vous ai pas beaucoup vu - Sylvie Ferrer

Pour Sylvie Ferrer, au contraire, il y a des problèmes de financements. Elle pointe du doigt la politique gouvernementale et le nombre de lits fermés sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, dont certains en pleine crise du covid. Conséquence, selon elle : "les urgences de Bagnères sont fermées, celles de Tarbes sont saturées à cause des fermetures à la clinique de l'Ormeau, les personnels quittent l'hôpital public compte tenu des conditions de travail" a affirmé Sylvie Ferrer, tout en taclant son adversaire : "c'est un sujet sur lequel je ne vous ai pas beaucoup vu, sur Tarbes et Bagnères, il y a eu des mobilisations, je ne vous ai pas aperçu".

"Il ne faut pas faire de démagogie ambiante sur la santé" répond Jean-Bernard Sempastous. "On utilise ce sujet là pour faire peur aux gens, mais on ne peut résoudre le problème que si on globalise les solutions, si elles sont communes".

Les deux candidats se sont également opposés sur le sujet du tourisme en montagne, le député sortant défendant des politiques pour remettre en valeur ces territoires, Sylvie Ferrer insistant sur l'urgence climatique et le besoin d'inscrire les politiques sur la montagne dans une dimension environnementale. Sur l'éducation, le ton est également monté. Sylvie Ferrer a fustigé la fermeture de classes qu'elle a imputé à un problème de moyens. "Comme les soignants, les enseignants fuient les services publics". Selon Jean-Bernard Sempastous, il s'agit d'un problème démographique et non de finances.