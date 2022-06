VIDÉO - Législatives dans les Pyrénées-Atlantiques : revivez le débat Habib-Baby dans la 3ème circonscription

Jean-François Baby, candidate Nupes, et David Habib, député sortant et socialiste dissident sur la troisième circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Peu de suspens sur la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques aux élections législatives : l'écart est déjà grand entre les deux candidats qualifiés pour le second tour. Largement en tête, le député sortant David Habib, socialiste dissident qui a refusé l'accord des gauches et par conséquent l'investiture du PS, a collecté 36,6% des voix. Face à lui, l'Insoumis Jean-François Baby, candidat pour la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, la Nupes, s'est aussi qualifié au second tour en remportant 20,6% des voix. Les deux candidats ont débattu ce mercredi 15 juin dans la matinale de France Bleu Béarn Bigorre, en partenariat avec le journal Sud-Ouest.

Un professionnel de la politique face à un "salarié de la base"

Malgré son retard sur son adversaire sortant, Jean-François Baby se dit satisfait de son score : "c'est déjà bien d'avoir fait 20% alors que je ne suis en campagne que depuis 3 semaines". Le candidat explique aussi que le but est maintenant d'aller chercher des réserves de voix chez les abstentionnistes : "on va essayer de convaincre les gens qui ne sont pas allés voter. Je suis comme eux, un salarié de la base".

Je fais le meilleur score du département, je suis en tête dans 165 communes sur 172" - David Habib

David Habib de son côté se félicite d'avoir pris la tête alors qu'il ne se présentait sous aucune étiquette : "C'est la reconnaissance du travail que nous avons fait. Ce n'est pas simple de faire campagne sans parti, et pourtant je fais le meilleur score du département. Nous sommes en tête dans 165 communes sur les 172". Le député sortant réaffirme qu'il est socialiste même s'il a divorcé avec le PS, mais qu'il s'oppose à l'extrême gauche, incarnée selon lui par la Nupes.

Vous avez une connaissance des dossiers et vous êtes méprisant. Moi je ne suis pas un professionnel de la politique, je suis un smicard" - Jean-François Baby

David Habib s'est appuyé sur son bilan de député, un bilan sur la durée puisqu'il siège à l'Assemblée depuis dix ans. Face à Jean-François Baby plus novice, il a affiché sa maîtrise des dossiers nationaux et sur les problématiques locales. "Vous avez une connaissance des dossiers et vous êtes un peu méprisant" tacle en réponse Jean-François Baby, "je ne suis pas un professionnel de la politique" a-t-il martelé en opposition à son adversaire, "je suis un smicard".

Bassin de Lacq, hôpital public et retraites

Les deux candidats se sont opposés sur la question de l'avenir du bassin de Lacq, Jean-François Baby plaidant pour que les préoccupations environnementales soient mieux prises en compte, David Habib insistant lui sur l'avenir du bassin et la sauvegarde des emplois. Sur la question de l'hôpital, le candidat de l'alliance des gauches dénonce une volonté d'abandonner le service public : "nous sommes mobilisés sur cette question avec l'ensemble de la population" explique celui qui a pris part aux mobilisations notamment à Orthez, pour l'hôpital.

David Habib lui se range sur la même position que le député sortant de la majorité présidentielle Jean-Paul Mattéi : "Je soutiens sa proposition concernant l'installation de médecins" en détaillant qu'il serait bon d'imposer aux soignants des contrats dans des hôpitaux du territoire. Interrogés sur la question de la réforme des retraites, les deux candidats ont apporté une réponse ferme. Pour Jean-François Baby, "la retraite à 60 ans est une absolue nécessité". David Habib a lui affirmé que s'il était réélu député, il ne voterait pas pour la retraite à 65 ans.