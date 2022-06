VIDEO - Législatives dans les Pyrénées-Atlantiques : revivez le débat LREM - Nupes sur la 4e circonscription

Comme dans beaucoup de circonscriptions en France, le duel du second tour des élections législatives sur la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques oppose une candidate de la majorité présidentielle et un candidat de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale. La marcheuse Annick Trounday est arrivée en tête avec 26,7% des voix, suivie par le socialiste Iñaki Echaniz qui a fait un score de 20,1% au premier tour. Les deux candidats débattaient ce jeudi 16 juin sur France Bleu Béarn Bigorre, un débat en partenariat avec le journal Sud-Ouest.

Appel du pied aux électeurs de Lassalle

Malgré l'élimination dès le premier tour de Julien Lassalle, le frère du député sortant Jean, qui a collecté 20% des voix, son ombre plane encore sur la circonscription dans la mesure où ses électeurs pourront faire pencher la balance pour l'un ou l'autre de ces candidats. Annick Trounday et Iñaki Echaniz ont leur ont donc fait des appels du pied en ouverture du débat. "Il y a des thématiques qui nous rassemblent" soutient la candidate de la majorité présidentielle, "sur l'agriculture, sur la préservation du pastoralisme. Mettre en valeur nos troupeaux, nos élevages, notre terroir d'excellence, c'est l'un des axes privilégiés dans mon projet, que compte développer si je suis élue députée".

Je serai un député de combat - Iñaki Echaniz

Son rival joue lui sur la corde plus sensible et familière. "Jean Lassalle et Julien Lassalle sont des gens que je connais bien" explique Iñaki Echaniz, "je les apprécie, et même si nous avons des divergences sur certains points politiques, nous avons aussi des convergences. Sur la volonté paysanne, sur la question sociale. On se rejoint sur ces thématiques et on veut convaincre les électeurs que notre projet peut transformer la société".

Interrogée sur la visibilité de la circonscription, Annick Trounday répond qu'elle a la "ruralité chevillée au corps. Je porterai la ruralité, c'est comme ça que je compte me démarquer". Iñaki Echaniz répond lui qu'il se battra à l'Assemblée Nationale pour se démarquer : "je serai un député de combat, qui portera les aspirations du territoire, en m'appuyant sur les experts qui travaillent ici. On veut remettre la question de l'équité territoriale, de la justice sociale au cœur de l'Assemblée".

Vous êtes complètement soumis à Jean-Luc Mélenchon - Annick Trounday

Alliances et allégeances

Les candidats se sont attaqués sur leurs allégeances respectives aux leaders de leurs formations politiques, Emmanuel Macron pour l'une, Jean-Luc Mélenchon sur l'autre. "Je n'ose même pas imaginer ce que les débats à l'Assemblée vont donner chez vous" a envoyé à son adversaire Annick Trounday, "les composantes de la Nupes ne sont pas d'accord sur tout, elles ont des réserves sur certains points entre elles. Et vous, vous êtes complètement soumis à Jean-Luc Mélenchon, une allégeance à laquelle vous ne pourrez pas couper. Ca me donne de grandes inquiétudes si Jean-Luc Mélenchon est majoritaire".

Annick Trounday et Iñaki Echaniz se sont ensuite opposés sur la question de l'hôpital public, le candidat socialiste pointant du doigt les politiques du précédent quinquennat comme responsables des difficultés d'aujourd'hui, la candidate de la majorité se défendant en indiquant que les problèmes de l'hôpital d'Oloron notamment remontent à bien plus loin que cinq ans. Sur l'ours, les deux candidats se rejoignent, en se positionnant contre de nouvelles réintégrations de l'ours sans concertations.