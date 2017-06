VIDEO - Législatives en Alsace : le débat avec le Parti socialiste, En Marche, Les Républicains et le Front national

France Bleu Alsace, en partenariat avec les DNA et Alsace 20, propose aux principales forces politiques en lice aux législatives des 11 et 18 juin de débattre des grands thèmes des élections. Mercredi 7 juin, la parole est au Parti socialiste, La République en Marche, aux Républicains et au FN.

Avant le premier tour des élections législatives, le 11 juin, France Bleu Alsace, en partenariat avec Alsace 20 et les Dernières Nouvelles d'Alsace, reçoit les représentants des principales forces politiques. Ces débats sont arbitrés par Lucile Guillotin pour France Bleu, Jacques Fortier pour les DNA et Matthieu Chanvillard pour Alsace 20.

Les invités du 7 juin :

Philippe Bies, Parti socialiste, député sortant de la 2e circonscription du Bas-Rhin (Strasbourg-Sud, Illkirch-Graffenstaden)

Bruno Fuchs, candidat de La République en Marche dans la 6e circonscription du Haut-Rhin (Mulhouse Nord, Illzach, Wittenheim...)

Georges Schuler, Les Républicains, candidat dans la 3e circonscription du Bas-Rhin (La Robertsau, Schiltigheim, Cronenbourg...)

Grégory Stich, Front national, candidat dans la 2e circonscription du Haut-Rhin (Guebwiller, Munster, Sainte-Marie aux Mines...)

Les thèmes abordés : la moralisation de la vie politique, l'Europe et les questions transfrontalières et la recomposition de la scène politique française.

Retrouvez le débat en vidéo à partir de 18 h.

