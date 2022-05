VIDEO - Elections législatives en Alsace : le débat de la 8e circonscription du Bas-Rhin (Wissembourg)

Plus de trois semaines avant le premier tour des élections législatives 2022, France Bleu et France 3 proposent un débat en présence des principaux candidats de la 8e circonscription du Bas-Rhin. Cette circonscription couvre l'Outre-forêt, le pays de Wissembourg et Soultz-sous-Forêt. Ici, le député sortant, Frédéric Reiss ne se représente plus.

Dans cette circonscription rurale, les ouvriers représentent plus d'un tiers de la population. La moyenne d'âge est ici légèrement au dessus de la moyenne des régions de France selon les données de l'INSEE. Un quart de la population a plus de 61 ans et 23,7% sont des retraités.

Le débat est animé par Antoine Balandra, journaliste à France Bleu Alsace et Alexandra Bucur, journaliste à France 3 Alsace. Ce débat a lieu en présence des principaux candidats :

Anne Sander , candidate LR

, candidate LR Ludwig Knoepffler, candidat RN

candidat RN Bruno Jacky, candidat Unser Land

candidat Unser Land Sébastien Kriloff, candidat Reconquête

candidat Reconquête Stéphanie Kochert , candidate Ensemble - Horizon

, candidate Ensemble - Horizon Andrée Roehrig, représentante du candidat de la NUPES, Vincent Hasenfratz

Regardez le débat en vidéo

Les autres candidats déclarés dans la 8e circonscription du Bas-Rhin sont les suivants : Claire Grosheitsch (Mouvement écologiste indépendant) et Catherine Gsell (LO).

